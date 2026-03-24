Cierran el comercio y las I. E. de El Bagre por la zozobra ante disturbios por el paro minero

El Bagre- Antioquia

Este martes se vivió una situación de zozobra en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, debido a las alteraciones al orden público reportadas en las últimas horas en la subregión. distRecordemos que el lunes quemaron dos camiones, atacaron a piedras un bus con pasajeros y saquearon una sede de una reconocida cadena de supermercados .

Fuentes del municipio de El Bagre informaron a Caracol Radio que este martes las cinco instituciones educativas públicas cerraron por prevención y los padres de familia tuvieron que recoger a sus hijos en las sedes educativas sin que se terminara la jornada académica, esto en la zona urbana. Son alrededor de 6 mil estudiantes los afectados. Desde la alcaldía se analiza la situación para decidir si las clases presenciales se reactivan este miércoles o, por el contrario, las sedes continúan cerradas por seguridad de los menores.

Las fuentes también informaron que no solo la educación está afectada; el comercio cerró la atención al público por seguridad para evitar situaciones contra ellos . Además, ya se reporta desabastecimiento de algunos alimentos por la alteración al orden público en la subregión.

En El Bagre, los dos almacenes D1 cerraron los negocios luego del saqueo del que fue víctima el local de Caucasia.

Ante la situación, los habitantes solicitan a las autoridades y a los manifestantes reactivar la mesa de diálogo para que los desmanes cesen y no continúen afectando a las comunidades.