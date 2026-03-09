La ‘Paisaneta’ estará en cuatro municipios del Nordeste antioqueño esta semana

Antioquia

La estrategia departamental de descentralización de servicios y trámites administrativos, la Paisaneta, estará transitando por cuatro municipios del Nordeste de Antioquia desde este martes 10 de marzo hasta el viernes 13.

¿Cómo funciona la móvil?

El vehículo tiene como objetivo llevar la oferta institucional a los diferentes municipios del departamento, para que los ciudadanos puedan adelantar trámites sin necesidad de salir de sus territorios.

Los servicios disponibles son: expedición de pasaportes, catastro, impuesto vehicular, vacunación de personas, tasa de seguridad y asesoría para subsidios de vivienda, entre otros.





Programación de esta semana

La móvil estará en el parque principal, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en los siguientes municipios: Amalfi, el 10 de marzo; Santo Domingo, el 11 de marzo; San Roque, el jueves 12; y Maceo, el viernes 13.

Para más información, la ciudadanía puede acceder a través de las redes sociales, emisoras locales, perifoneo y medios de las administraciones municipales.