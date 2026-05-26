Ministro de Defensa Israelí pidió cárcel para fiscal que filtró video en donde abusan a un palestino

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo este martes que espera que la exfiscal militar Yifat Tomer Yerushalmi sea “encarcelada durante muchos años” por hacer público un vídeo en el que reservistas agreden sexualmente a un gazatí en prisión.

“Ayer, me comuniqué con la fiscal general para solicitarle con urgencia que se aceleren los procedimientos legales en el caso de la ex fiscal general militar, con el fin de que se le revoquen sus rangos y sea encarcelada durante muchos años debido a los graves actos que cometió”, dijo Katz en un comunicado en X.

De forma paralela, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, anunció hoy en otro comunicado la destitución formal de Tomer Yerushalmi, que había sido suspendida y dimitido de su cargo el pasado octubre, cuando comenzó la investigación penal contra ella.

En el vídeo filtrado al Canal 12 de noticias, por el que cinco soldados reservistas fueron acusados en agosto de 2024 por ​el abuso grave y la agresión sexual a un detenido palestino en la prisión de Sde Teiman (cuyos cargos fueron retirados este marzo), se ve cómo le rodean con escudos antidisturbios mientras, según la acusación, le dan con tásers y sodomizan con un objeto punzante.

El preso palestino víctima de los abusos “llegó al hospital con una condición potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto”, detalló entonces la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos.

Katz repitió hoy que la filtración constituye “una grave afrenta” contra los “heroicos combatientes” del Ejército israelí e insistió en que todo el que participase en esta acción, como hizo Tomer-Yerushalmi filtrándolo, “traicionó la confianza” del sistema militar.

En Israel, las condenas de soldados o reservistas israelíes por actos violentos, posibles crímenes de guerra o por causar la muerte de civiles palestinos -como en Gaza o en Cisjordania ocupadas- son virtualmente inexistentes.

El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró que los cargos contra los soldados fuesen retirados, afirmando también que “el Estado de Israel debe perseguir a sus enemigos, no a sus heroicos combatientes”.

En contra del arresto de estos cinco reservistas se produjeron protestas violentas frente a la prisión de Sde Teiman, alentadas por los ministros ultraderechistas de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich, y en debates en algunos medios israelíes se afirmaba que todo era legítimo contra los “terroristas” palestinos.

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