“No es pico y placa”: Secretaría de Movilidad de Cali defiende medida en el Km 18

La Secretaría de Movilidad ya había realizado un plan piloto de la medida. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Luego de las críticas generadas por la regulación del ingreso a Cali por el kilómetro 18, la Secretaría de Movilidad aclaró que no se trata de una medida de “pico y placa” y que, contrario a lo señalado por el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, cuenta con sustento técnico y no es improvisada.

El subsecretario de Movilidad, Luis Fernando Escobar, explicó que, aunque la estrategia organiza el ingreso de vehículos según el número de la placa en franjas horarias, no contempla sanciones económicas, ya que se trata de una medida transitoria orientada a mejorar la movilidad y la seguridad vial en este corredor.

“La gran diferencia es que el pico y placa es permanente, se hace mediante un decreto que determina el tiempo cuando empieza y cuando termina. Este es un plan transitorio, no genera sanción, pero sí es una medida restrictiva que se debe acatar”, señaló.

Además, aseguró que esta medida ya había sido evaluada previamente mediante un plan piloto, cuyos resultados han servido para su implementación.

“Ya se ha hecho un plan piloto, tiene un plan de movilidad estructurado técnicamente y reposa en las dependencias de la Secretaría de Movilidad, no es improvisado. Los tiempos de de ingreso a la ciudad por este corredor se redujeron bastante”, agregó.

Finalmente, desde la Secretaría indicaron que, según sus registros, este tipo de estrategias ya ha permitido mejorar los tiempos de ingreso a la ciudad en pruebas anteriores, además de contribuir a la reducción de accidentes.