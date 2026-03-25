Cierres nocturnos y restricciones vehiculares por obras del tercer carril en Floridablanca

La Alcaldía de Floridablanca anunció nuevas medidas de movilidad por la construcción del Tercer Carril en la autopista que conecta con Piedecuesta. Las restricciones se concentrarán en el retorno del sector de La Turena, donde se ejecutan trabajos de la obra.

De acuerdo con la administración municipal, el cierre total del retorno en Floridablanca-Floridablanca se aplicará en horario nocturno, entre las 8:00 p.m. y las 6:00 a.m., desde el 25 de marzo hasta el 1 de abril. Durante este periodo no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo por este punto.

En el día, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., la restricción será parcial: solo podrán circular vehículos livianos, mientras que el tránsito de vehículos pesados estará prohibido.

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El alcalde José Fernando Sánchez Carvajal explicó que estas medidas obedecen a labores de demolición, excavación y conformación de la estructura del pavimento, así como a la instalación de sardineles en uno de los puntos más estratégicos del proyecto.

“Estamos en uno de los puntos de intervención de la obra más importante, venimos trabajando de día y de noche, e incluso trabajaremos durante los días hábiles de Semana Santa”, señaló el mandatario, quien además pidió prudencia a los usuarios de la vía.

Rutas alternas y recomendaciones

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte informan que los conductores podrán tomar como rutas alternas el sector de Papi Quiero Piña o dirigirse hacia Platacero para realizar sus recorridos habituales.

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El director de la entidad, Jahir Castellanos Prada, indicó que estas acciones hacen parte de la primera fase del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y buscan garantizar la seguridad durante la ejecución de la obra.

El llamado es para todos los actores viales, a respetar la señalización y atender las indicaciones del personal en la zona, recordando que estos trabajos buscan mejorar la movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga.