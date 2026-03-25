Monserrate en Semana Santa de 2026, ¿cuánto vale subir en teleférico? Horarios, misas y más

Cerro de Monserrate en Bogotá y de fondo el teleférico de este cerro (Fotos vía Getty Images)

Una de las experiencias imperdibles para los fieles que celebran la pasión de la Semana Santa, no solo de la capital sino de todos los turistas que llegan a Bogotá en esta fecha es visitar Monserrate, cerro que está situado a 3.152 metros de altura en los Cerros Orientales de la capital.

Lea también: Pico y placa en Bogotá se mantiene para Semana Santa: hay otras medidas de movilidad

En ese sentido, subir a la cima de este cerro es una actividad imperdible en la capital, al que, incluso, se le ha designado un significado religioso; pues en temporadas como Semana Santa, Monserrate es visitado por miles de fieles, donde, además de apreciar una inigualable vista, este cerro tiene restaurantes, un mercado de souvenirs y un ambiente único entorno a la religión.

Monserrate, uno de los sitios turísticos más emblemáticos de Colombia, que atrae tanto a devotos como a turistas, ofrece una experiencia única donde la espiritualidad, la naturaleza y la cultura se entrelazan.

Precio para subir a Monserrate en teleférico

De acuerdo con el sitio web oficial del cerro de Monserrate, este medio de transporte en Monserrate fue inaugurado el 27 de septiembre de 1955, ofreciendo una imponente vista del cerro que contrasta con la hermosa panorámica de la ciudad: “La vegetación tupida de los altos árboles que, al pasar lentamente sobre sus copas, nos dejan una sensación de contacto directo entre la tierra y el cielo”, menciona la entidad sobre la experiencia.

Por ese motivo, si desea subir el cerro en teleférico o funicular, deberá pagar una tarifa que varía según su caso, así:

De lunes a sábado y festivos:

Ida y vuelta: $35.000

Un trayecto: $21.000

Adulto Mayor (presentando documento de identidad): $29.500

Domingos:

Ida y vuelta: $21.000

Un trayecto: $12.000

Adulto Mayor (Presentando documento de identidad): $16.500

Niños que midan menos de 100 cmt, la entrada es gratuita.

Le puede interesar: Este es el país de Sudamérica que no celebra Semana Santa: Está a 6.900 km por tierra de Colombia

Horarios para visitar Monserrate:

Si visita en Semana Santa el Cerro de Monserrate, puede ascender o descender a través del funicular o teleférico, que prestan servicios en los siguientes horarios:

El sendero estará habilitado del domingo de ramos el 29 de marzo al domingo de resurrección 5 de abril, en horario de 5:00 a. m. a 1:00 p. m. El día martes 31 de marzo de 2026, el sendero estará cerrado por mantenimiento.

Tenga en cuenta: por razones de aforo y seguridad, el ingreso puede cerrarse antes de la 1:00 p.m.

El descenso máximo permitido será hasta las 4:00 p.m.

Además, si no desea subir en estos transportes, también lo puede hacer caminando, con un recorrido de 2.350 metros por 1.605 escalones y la duración dependerá de su ritmo. El acceso a este sendero es totalmente gratuito, aunque hay personas que, por temas religiosos, prefieren hacerlo descalzos o de rodillas.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: