Wilmer Guerrero renunció al Congreso y al Partido Liberal tras haberle negado aval para 2026

Wilmer Yesid Guerrero Avendaño, representante a la Cámara por Norte de Santander, presentó oficialmente su renuncia irrevocable al Congreso de la República y al Partido Liberal Colombiano, luego de denunciar que la colectividad le negó el aval para aspirar nuevamente en las elecciones legislativas de marzo de 2026.

La decisión quedó consignada en una carta enviada a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, en la que el congresista aseguró que el partido “no me otorgó el aval sin justificación alguna” y que hasta la fecha no ha recibido una explicación sobre esa determinación.

En el documento, Guerrero afirmó que la negativa no solo lo afecta políticamente a él, sino también a los ciudadanos. “Negando no a mí, sino a la democracia y a la gente la posibilidad de elegir en las urnas”, escribió el representante.

Renunció al partido liberal, sin embargo, seguirá defendiendo los ideales que lo identifican

El congresista también anunció su salida de la militancia liberal y aseguró que continuará defendiendo los ideales con los que se identifica. “Hoy tomo esta decisión pensando en la gente, en mi Región y en nuestro Departamento, con la firme intención de poder seguir representando los ideales liberales auténticos”, señaló.

Trayectoria de Wilmer Guerrero en el Congreso:

Durante su balance legislativo, Guerrero destacó que participó como autor y coautor de 36 iniciativas legislativas, fue ponente en 23 proyectos de ley y promovió debates de control político y proposiciones que, según indicó, permitieron impulsar mejoras para Norte de Santander y otros sectores del país.

“No fue fácil llegar acá, por eso sabía que era la oportunidad para hacerlo bien”, expresó en su carta de despedida.

La renuncia fue radicada ante la Cámara de Representantes y surtirá efectos a partir del próximo 15 de junio de 2026.

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