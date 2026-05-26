Medicina Legal confirmó que cadáver hallado en Kennedy corresponde al profesor Kevin Santiago Ángel

Encontraron el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel, desaparecido desde el 20 de mayo

Justicia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que el cadáver hallado en la localidad de Kennedy sí corresponde al profesor Kevín Santiago Ángel, quien había desaparecido desde el pasado 20 de mayo.

El cuerpo del docente del Colegio Santiago de Las Atalayas (IED) ingresó al Instituto el pasado viernes 22 de mayo y fue identificado plenamente en las últimas horas.

Preliminarmente se conoció que el cadáver fue hallado con signos de tortura y que se avanza en la necropsia que permitirá determinar la manera de la muerte y su causa.

El profesor estuvo desaparecido durante cerca de 2 días y la última vez que lo vio con vida fue en el gimnasio SmartFit del barrio Gran Colombiano, ubicado en la localidad de Kennedy.

Lea además: Buscan a Kevin Santiago Ángel, profesor desaparecido en Bogotá tras salir de un gimnasio

Según se conoció, su madre intentó comunicarse con él sobre las 11:30 p.m., pero nunca recibió respuesta. A la 1:14 a.m., cuando volvió a llamarlo, se dio cuenta de que el teléfono estaba apagado. El profesor se movilizaba en una motocicleta azul y negra de placas XHH74G.

Kevin también trabajaba en plataformas de movilidad, por lo que las autoridades tratan de averiguar por qué sucedió este presunto asesinato.

La víctima tenía un tatuaje de un ojo con un reloj, en el brazo izquierdo, y otro de un balón de fútbol con un guante, en el pie derecho, características que ayudaron con su identificación.