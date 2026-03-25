Pico y placa en Bogotá se mantiene para Semana Santa: hay otras medidas de movilidad

Se acerca Semana Santa y la Secretaría Distrital de Movilidad anunció medidas para garantizar la movidas para esa temporada en Bogotá.

Desde la Terminal de Transporte Salitre, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, confirmó que se mantendrá el pico y placa en la ciudad para esos días hábiles.

Los días impares la restricción es para vehículos particulares con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0.

Mientras que los días pares, los vehículos con placas terminadas en 1,2,3,4 y 5 tienen restricción para circular.

“En la Semana Santa los días hábiles funcionan con normalidad, no hay cambios. Y también importante el domingo 5 de abril hay pico y placa regional”, aseguró Díaz.

El domingo 5 de abril, último día de la Semana Santa, se aplica esta restricción en los corredores de acceso a Bogotá para regular la movilidad y evitar que colapse debido al gran número de vehículos que se espera circulen.

Se estiman que más de 2 millones 500 mil vehículos salgan de Bogotá para esta temporada.

Terminales de Bogotá listas para Semana Santa

Las tres terminales de transporte terrestre: la Terminal de Salitre, del Norte y del Sur están listas para acoger a miles de viajeros que aprovechan estas fechas para salir de la ciudad.

Se proyecta que más de 560 mil personas circularán por las tres sedes de la Terminal para esta temporada, por lo que todos los equipos están listos para garantizar una buena experiencia.

“El próximo miércoles de Semana Santa se esperan alrededor de 95 mil viajeros salgan de nuestras tres sedes. Así que recomendado iremos comprar los pasajes con anticipación para evitar contratiempos”, indicó el gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá, Rafael Alberto González.