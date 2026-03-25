Mompox se prepara para vivir su Semana Santa 2026, una de las más emblemáticas de América Latina

Santa Cruz de Mompox se alista para vivir una nueva edición de su tradicional Semana Santa, una de las celebraciones religiosas y culturales más representativas de Colombia y del continente, que este año se desarrollará entre finales de marzo y la primera semana de abril con una amplia agenda que integra actos litúrgicos, procesiones centenarias y una programación cultural pensada para propios y visitantes.

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Reconocida por su profundo valor histórico y espiritual, la Semana Santa de Mompox es una manifestación viva del patrimonio cultural del país, donde la fe, la tradición y la identidad se expresan a través de rituales que han sido transmitidos de generación en generación.

La agenda religiosa, que inicia desde el tiempo de Cuaresma, incluye eucaristías, viacrucis y actos preparatorios que anteceden los días santos. Durante la Semana Mayor, se destacan las solemnes procesiones nocturnas, entre ellas la del Jueves Santo con los 14 pasos, la Procesión de la Pasión del Señor y el Santo Entierro el Viernes Santo, consideradas algunas de las más sobrecogedoras del país.

El Sábado Santo y el Domingo de Resurrección marcan el cierre de la celebración con la Vigilia Pascual, la Procesión del Señor Resucitado y las eucaristías solemnes que congregan a la comunidad en un ambiente de recogimiento y renovación espiritual.

De manera complementaria, la agenda cultural, que se desarrollará del 29 de marzo al 4 de abril, fortalece la experiencia de visitantes y habitantes con una programación que resalta el talento local y las tradiciones del territorio.

Entre las actividades se encuentran la Feria Artesanal y Gastronómica de Semana Santa, espacios de formación artística, talleres culturales, conversatorios y conciertos, como el tradicional Concierto de la Luz en la Iglesia Santa Bárbara y el evento musical Volver a Soñar, que enriquecen la oferta cultural del municipio.

Asimismo, se realizarán encuentros académicos y talleres enfocados en turismo religioso y fortalecimiento de emprendimientos, consolidando a Mompox no solo como un destino de fe, sino también como un escenario de desarrollo cultural y económico.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó el valor de esta celebración como uno de los principales referentes culturales del departamento:

“La Semana Santa de Mompox es, sin duda, una de las expresiones más profundas de nuestra identidad. Aquí se encuentra la fe con la historia, la tradición con la memoria y la cultura con el sentido de comunidad. Desde la Gobernación de Bolívar seguimos comprometidos con la protección y proyección de este patrimonio que nos representa ante Colombia y el mundo, y que además se convierte en una oportunidad para dinamizar la economía local y fortalecer el turismo cultural del departamento.”

Por su parte, la directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), Vaneza Daguer, señaló:

“Esta celebración refleja el valor de nuestras tradiciones y el trabajo de una comunidad que ha sabido preservar su patrimonio. Desde ICULTUR seguimos fortaleciendo estos espacios que integran cultura, turismo y desarrollo para el territorio.”

Durante estos días, Mompox se convierte en un escenario donde el tiempo parece detenerse y donde cada procesión, cada sonido y cada tradición construyen una experiencia única para quienes la visitan.

La Gobernación de Bolívar, a través de ICULTUR, extiende la invitación a vivir esta celebración en un territorio declarado Patrimonio de la Humanidad, donde la Semana Santa se siente, se recorre y se vive con el alma.