Santa Marta se prepara con articulación institucional para la Semana Santa

Santa Marta

En el Distrito se puso en marcha un plan estratégico para garantizar que la temporada de Semana Santa, comprendida entre el 29 de marzo y el 5 de abril, se desarrolle en un ambiente de seguridad, organización y bienestar para residentes y visitantes.

“Más de 1.600 personas estarán interviniendo en esta temporada alta: 900 policías, 55 agentes de tránsito, 45 agentes del espacio público, además de la red hospitalaria y los organismos de socorro. Con una ocupación hotelera proyectada por encima del 78%, Santa Marta está lista para recibir a miles de visitantes en todos sus corredores turísticos”, dijo el secretario de gobierno, Camilo George.

De acuerdo con los datos entregados por Cotelco Magdalena, la ocupación hotelera superará el 70% durante la semana en los hoteles afiliados, con picos de visitantes entre jueves y viernes donde se espera un 77%. Se estima que más de 105.000 personas llegarán a la ciudad, hospedándose en hoteles, apartamentos turísticos y viviendas familiares.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar también se prepara para recibir un mayor flujo de pasajeros. Se proyecta un incremento en las operaciones aéreas, alcanzando hasta 38 vuelos diarios y movilizando cerca de 16.000 pasajeros entre llegadas y salidas en los días de mayor demanda.

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La Policía Metropolitana desplegará más de 900 uniformados de diferentes especialidades. Por otra parte, el Cuerpo Voluntario de Bomberos y la Defensa Civil estarán presentes en las playas con rescatistas, paramédicos y personal capacitado para atender emergencias.

En cuanto a la movilidad, se implementarán acciones específicas como el acompañamiento de 55 agentes de tránsito.