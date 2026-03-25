Capturan a alias ‘Cachetes’, presunto coordinador de sicariato de La Cordillera en Pereira

Pereira

En medio de la ofensiva contra el crimen organizado en Pereira, las autoridades capturaron a alias “Cachetes”, señalado como presunto coordinador de sicariato de la estructura criminal La Cordillera.

El operativo, denominado “Berlín”, fue adelantado en la vereda El Placer, en el corregimiento de Combia, donde el hombre fue interceptado mientras se movilizaba en un vehículo transportando una caja fuerte.

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Al inspeccionarla, los uniformados encontraron un arsenal: cuatro armas de fuego —tres pistolas y un revólver—, 224 cartuchos de diferentes calibres, dos celulares y cerca de dos millones de pesos en efectivo. Además, fueron halladas agendas con registros de cobros y pagos, que incluirían nombres y contactos de presuntos integrantes de la organización.

Según el teniente coronel, Diego Rodriguez de la Policía Metropolitana de Pereira, la captura es resultado de cerca de dos meses de labores de inteligencia y seguimiento que permitieron ubicar a este hombre, quien ya tenía antecedentes por porte ilegal de armas.

“Estos hechos se dieron en vía pública, kilómetro 5, vía Pereira-Marsella, donde por las patrullas de vigilancia interceptan un vehículo que en su interior transportaba una caja fuerte. Al revisar, se encuentran cuatro armas de fuego, tres tipos pistola y un revólver, más de 187 cartuchos, $1.900.000 en efectivo y equipos móviles. Esta actividad operacional de inteligencia llevaba aproximadamente dos meses recolectando información y se da este excelente resultado.”

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Alias “Cachetes” fue dejado a disposición de la justicia, donde deberá responder nuevamente por este delito, mientras avanzan las investigaciones para establecer su papel dentro de la estructura criminal.