Ideam advierte aumento de lluvias en Risaralda durante la Semana Santa

Pereira

Según los pronósticos del IDEAM, durante estos días se presentará un aumento significativo de las precipitaciones en la región Andina, lo que eleva la probabilidad de deslizamientos, inundaciones y vendavales en distintos puntos del departamento.

Los organismos de socorro advierten que Risaralda es un territorio históricamente vulnerable a este tipo de eventos, por lo que se viene trabajando de manera articulada con alcaldías y organismos de socorro para mitigar posibles afectaciones. Recordemos que en el departamento ya se registran más de 500 familias damnificadas por las intensas lluvias.

También se alertó sobre el riesgo de transitar por zonas inundadas o cercanas a ríos y quebradas, debido a la posibilidad de crecientes súbitas.

En los hogares, se pidió realizar mantenimiento a canaletas y desagües para evitar inundaciones, así como no arrojar basuras en la vía pública, ya que esto puede generar taponamientos en el sistema de alcantarillado. Diana Carolina Ramírez, coordinadora de Gestión del Riesgo en Risaralda.

“Debemos acatar las recomendaciones de los organismos de socorro y las alcaldías. Históricamente, nuestro departamento es vulnerable a deslizamientos, inundaciones y vendavales durante la temporada de lluvias. Estamos trabajando de la mano con todas las instituciones para mitigar el impacto de estos eventos y proteger la vida de los risaraldenses y visitantes”, afirmó Ramírez.

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En materia de movilidad, se recomendó a quienes se desplacen durante la Semana Santa consultar previamente el estado de las vías, realizar revisión técnica de los vehículos y conducir con precaución, especialmente en condiciones de lluvia.

Teniendo en cuenta la alta afluencia de personas en actividades religiosas y de turismo de naturaleza, las autoridades recomendaron el uso de calzado adecuado e impermeables, evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas y mantenerse alejados de laderas inestables

En cuanto a salud, se hizo énfasis en el autocuidado, recomendando cambiarse de ropa húmeda oportunamente y mantener buenas prácticas de higiene para prevenir enfermedades respiratorias.

Las autoridades reiteraron que la prevención y el acatamiento de las recomendaciones serán fundamentales para garantizar una Semana Santa segura en todo el departamento.

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