Frustraron intento de robo en Pinares en Pereira; delincuentes huyeron y dejaron una moto abandonada

Pereira

El hecho se presentó cuando tres hombres que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron a un ciudadano con la intención de robarle una cadena. La situación generó la alerta inmediata de los vecinos, que reaccionaron y dieron aviso a las autoridades.

La presión ejercida en el lugar obligó a los presuntos delincuentes a huir sin lograr su objetivo, dejando abandonada una motocicleta que quedó en poder de las autoridades como elemento clave dentro de la investigación.

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Tras el intento de atraco, la Policía activó un plan candado en diferentes puntos estratégicos de Pereira, con el objetivo de ubicar a los responsables y evitar su fuga hacia otros municipios. El teniente coronel Fabian Rivera, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana.

“En la rápida reacción los sujetos dejan botada una motocicleta Krypton y huyen en una motocicleta Pulsar NS Negra. Estos sujetos están identificados en el sector como los que hurtan las cadenas, hurtan vehículos, atraco a mano armada. Ellos vienen de otras ciudades a cometer los delitos aquí a Pereira.”

Las autoridades indicaron que los tres implicados ya estarían identificados, y no se descarta que hagan parte de un grupo que llega desde otras ciudades para cometer este tipo de delitos en la capital risaraldense.

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Desde la Policía destacaron que la colaboración de la comunidad fue determinante para frustrar el hurto, evitando que el hecho pasara a mayores.

Las investigaciones continúan para lograr la captura de los responsables y establecer si estarían vinculados a otros casos similares registrados recientemente en este sector de la ciudad.