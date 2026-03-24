Tripulación de la FAC cuenta con experiencia de aterrizaje en este tipo de pistas: Erich Saumeth

Avión Hércules estaba diseñado para aterrizar en esta pista y tenía mantenimiento reciente: Saumeth

Luego del accidente aéreo ocurrido el pasado lunes 23 de marzo, con un avión C-130 Hercules en Putumayo, el experto en sistemas de defensa y adquisición de aeronaves, Erich Saumeth, explicó en 6AM W que, aunque la pista donde ocurrió la emergencia no es extensa, este tipo de aeronaves está diseñado precisamente para operar en condiciones difíciles.

Según el análisis, el Hércules es reconocido por su capacidad de despegar y aterrizar en pistas cortas, rústicas o en mal estado, lo que descarta, en principio, que la longitud de la pista haya sido un factor determinante sin una investigación técnica que lo confirme.

Además, explicó que antes de cada vuelo se analizan variables clave como el peso de la aeronave, el combustible, la carga y el personal a bordo, en este caso compuesto por tropas del Ejército y la Policía que participaban en el Plan Democracia.

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