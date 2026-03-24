Luego de 32 meses, exesposo de Diana Marcela confiesa crimen y revela dónde ocultó el cuerpo

Pereira

Óscar Leyva, exesposo de Diana Marcela Camargo, confesó que la asesinó y ocultó su cuerpo en el sector de La Amoladora Baja, en Pital de Combia. Tras dos años y ocho meses de incertidumbre, el hombre decidió revelar lo ocurrido luego de ser capturado por desaparición forzada y conocer las pruebas que tenía en su contra la Fiscalía 4 Especializada de Pereira. Fue durante su reclusión que optó por hablar.

Hasta el lugar llegaron unidades del CTI, que realizaron labores de exhumación y hallaron prendas de vestir y restos óseos que ahora deberán ser sometidos a pruebas de ADN para confirmar si corresponden a la víctima.

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Con esta confesión, la Fiscalía avanzaría en una nueva imputación que podría ser por feminicidio. Según la investigación, el hombre habría actuado motivado por celos, pese a que la relación ya había terminado semanas antes. El crimen se habría cometido el 14 de julio de 2023.

Además, Leyva enfrenta otra investigación en una Fiscalía de Dosquebradas por presuntos delitos sexuales contra la hija de Diana Marcela, situación que, al parecer, habría sido determinante para que ella decidiera alejarse.

Durante todo este tiempo, la familia, especialmente su hermana Yeimy Paola, lideró una incansable búsqueda con movilizaciones, velatones y denuncias públicas para evitar que el caso quedara en el olvido. Hoy, tras la confesión, el proceso judicial avanza y se empieza a esclarecer lo ocurrido.

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La muerte de Diana Marcela no puede quedar impune y aunque silenciaron su voz, su familia y las autoridades hablan por ella.