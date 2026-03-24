Conductor en estado de embriaguez arrolló a una Policía en medio de un operativo en Pereira

Pereira

Un nuevo caso de violencia contra servidores públicos se registró en Pereira, donde un hombre que conducía en estado de embriaguez fue capturado tras protagonizar un procedimiento de tránsito que terminó con una funcionaria lesionada.

El hecho ocurrió en la vereda La Renta, en el corregimiento de Combia en Pereira, donde unidades de tránsito solicitaron apoyo de la Policía ante el comportamiento agresivo de un conductor que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Durante la intervención, el ciudadano intentó evadir el control y emprendió la huida en su vehículo. Ante esta situación, la Policía Nacional activó un plan candado para evitar su escape.

En medio de la persecución, y frente a la estación ubicada en la Ciudadela del Café, el conductor ignoró la orden de detenerse y arrolló a una funcionaria que se encontraba en labores de apoyo como auxiliar de información.

El hombre fue interceptado minutos después en el sector de los semáforos del parque industrial, donde se logró su captura, así lo confirmó el teniente coronel Diego Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Esta persona, al percatarse de la presencia policial, emprende la huida en su vehículo, ocasionando la lesión de una de nuestras compañeras a la altura de la Ciudadela del Café, ocasionándole una incapacidad de más de 10 días. Posterior, a la altura de los semáforos de esta misma localidad, se hace alto a este vehículo logrando la captura, fue puesto y dejado a disposición de autoridad competente”, explicó Rodríguez.

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Las autoridades confirmaron que la prueba de alcoholemia arrojó resultado positivo en grado 1, evidenciando que conducía bajo los efectos del alcohol. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial por el delito de violencia contra servidor público.

Aumentan agresiones a funcionarios

Este caso se suma a una preocupante tendencia en la ciudad. En lo que va del año, más de 10 hechos de agresión han sido reportados contra integrantes de la fuerza pública, agentes de tránsito y otros servidores.

Uno de los casos más recientes ocurrió días atrás, cuando un agente fue atacado con un arma traumática durante un procedimiento por una infracción de tránsito.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para respetar la autoridad y evitar este tipo de conductas, que ponen en riesgo la vida de quienes cumplen funciones de control y seguridad en la ciudad.

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