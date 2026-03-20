Fiscalía revela pruebas contra esposo de Diana Marcela, desaparecida en Pereira hace más de dos años

Dosquebradas

Durante dos años y ocho meses, la familia de Diana Marcela Camargo ha vivido en la incertidumbre. Sus hijos, su hermana, que nunca dejó de buscarla, ni de pedir justicia, ahora tienen una razón para mantener la esperanza: la captura de Oscar Leyva, esposo de Diana Marcela y la última persona que la vio con vida.

Aunque en este momento la Fiscalía 4° Especializada de Pereira solo cuenta con evidencias para investigarlo por desaparición forzada, las pruebas presentadas en la audiencia de control de garantías son determinantes. Videos del 14 de julio de 2023 muestran a ambos saliendo juntos en la motocicleta de Leyva, y evidencias técnicas ubican a la pareja en zona rural de Pereira.

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El fiscal del caso, Andrés González, solicitó la medida de aseguramiento en centro carcelario y argumentó el porque esta es necesaria.

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Pero lo más perturbador de este caso es el móvil que, según la Fiscalía, habría llevado a Leyva a desaparecer a su propia esposa; un mes antes de su desaparición, Diana Marcela había terminado la relación porque sospechaba que él abusaba sexualmente de su hija, quien tenía 13 años en ese momento.

Al indagar, la versión de la adolescente, que hoy tiene 15 años, fue desgarradora: según su relato, el abuso habría comenzado cuando ella tenía apenas seis años y se prolongó hasta poco antes de que Diana Marcela pusiera fin a la relación. Esta investigación por abuso sexual ya está en manos de una Fiscalía CAIVAS de Dosquebradas.

Para el fiscal, ese sería el móvil de la desaparición: Diana Marcela quería denunciarlo, y él lo sabía.

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La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para Leyva, solicitud que fue concedida por el Juez de Control de Garantías. Aunque la ley lo presume inocente hasta que un proceso penal determine lo contrario, las pruebas recaudadas apuntan con firmeza a lo que pudo haberle ocurrido a Diana Marcela.

Pero el trabajo no termina ahí; su paradero sigue siendo incierto, y ahora el objetivo de la Fiscalía es claro: lograr que Oscar Leyva, quien podría ser el único que sabe dónde está, hable. Diana Marcela era madre de dos hijos. Su familia lleva casi tres años esperando la verdad. Ya es hora de que la conozcan.

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