Autoridades intensifican los controles en alojamientos de renta corta en Medellín

Mededellín, Antioquia

Como respuesta a la falta de formalidad e incumplimiento de normas en alojamientos temporales, la Alcaldía de Medellín continúa reforzando controles en áreas residenciales e inmuebles ubicados en zonas rurales del distrito.

Las acciones de inspección, vigilancia y control son realizadas para frenar el uso no permitido de edificaciones residenciales como alojamientos temporales. Asimismo, para garantizar la seguridad de los usuarios.

Inspecciones continuas

Los lugares visitados durante estos operativos de control incluyen hoteles, hostales, moteles, glampings, cabañas y alojamientos turísticos, tanto dentro como fuera del casco urbano, con el fin de revisar que dichos inmuebles cumplan con el uso del suelo permitido y con las licencias requeridas.

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Según la Secretaría de Gestión y Control del Territorio, durante los últimos 6 meses se han realizado más de 90 informes técnicos, en los que se evidencian posibles infracciones urbanísticas, mayormente, con el uso de suelos prohibidos, cambios de destinación sin autorización, intervenciones sin licencia y violación al régimen de propiedad horizontal. El 37% de estos lugares no cuentan con licencia.

¿Cuáles son las zonas con mayor incidencia?

Las autoridades han identificado 11 casos en zonas de retiro de quebrada, es decir, en franjas de protección ambiental obligatorias, sobre todo en corregimientos y sectores de ladera.

“En los últimos seis meses hemos consolidado 93 informes técnicos asociados a este tipo de alojamientos en distintas zonas, lo que nos ha permitido detectar una alta concentración en Laureles con 21 casos, San Cristóbal con 19, Poblado con 16 y La Candelaria con 13″, detalló el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.

Protocolo de control

La Administración Distrital adelanta procesos de seguimiento a los casos resgistrados para garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y prevenir afectaciones en la convivencia y seguridad de ciudadanos y visitantes.