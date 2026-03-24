Comienza en Medellín la Asamblea de Ciudades Capitales que analizará el poder de esos territorios

Medellín

Los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia se reúnen desde hoy en Medellín para congregarse en su Asamblea General de Asocapitales, que tendrá como tema central el análisis del poder que tiene cada una de esas localidades.

En el encuentro, que sesionará en el Hotel Dann Carlton y el Jardín Botánico de Medellín, se analizarán de manera conjunta los retos urbanos, económicos, sociales, fiscales, ambientales y los principales retos que tiene cada una de las ciudades.

Invitados especiales

En el encuentro son esperados el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez; el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis.

También son esperados el Director General de la Policía Nacional, General William Oswaldo Rincón; desde la embajada de Estados Unidos asistirá el señor Jarahn Hillsman; el embajador de la Unión Europea, François Roudié; el embajador británico, George Hodgson, y el representante de la CAF en Colombia, Rodrigo Peñalillo.

Desde otras instituciones llegará el Director General del Instituto Alexander von Humboldt, Hernando García Martínez; el Representante del BID en Colombia, Ramiro López-Ghio; el Presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal y el Presidente de Camacol, Guillermo Herrera.

En el encuentro de Asocapitales también se tendrán representantes de ANIF, Confecámaras, Fedeseguridad, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y Fededepartamentos.

¿Qué se busca en el encuentro?

La asamblea buscará fortalecer la coordinación interinstitucional, compartir experiencias de gobierno y también definir las prioridades estratégicas y avanzar en las soluciones colectivas que puedan impactar positivamente la gestión territorial y la calidad de vida de los ciudadanos.

Algunos objetivos

Se espera que al cierre de este encuentro, que se extenderá hasta mañana miércoles, se pueda tener una construcción de posiciones comunes frente a la agenda nacional, fortalecer la coordinación interinstitucional y definir las prioridades estratégicas para las ciudades.

Ejes estratégicos

Serán seis ejes estratégicos sobre los que se discutirán las visiones que se tienen desde las regiones, como el desarrollo sostenible, la seguridad urbana, retos económicos, ciudades productivas, biodiversidad urbana y los modelos de coordinación intergubernamental.

Uno de los temas principales es el desarrollo sostenible, que tendrá un enfoque de la planificación y gestión del desarrollo con temas económicos, sociales, ambientales e institucionales.

Se analizará la seguridad urbana como uno de los campos de política pública y gestión territorial orientado a la reducción sistemática de la criminalidad, la violencia y los riesgos asociados a la dinámica urbana, mediante la aplicación de modelos integrales de prevención, control y disuasión.

Otro de los elementos fundamentales serán los retos económicos de las ciudades capitales que están directamente relacionados con la sostenibilidad fiscal, la competitividad territorial y la capacidad de generar crecimiento inclusivo.

Las ciudades productivas serán otro de los ejes fundamentales de análisis, lo mismo que la biodiversidad urbana y los modelos de coordinación intergubernamental y gestión intersectorial.