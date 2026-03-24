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24 mar 2026 Actualizado 14:32

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Medellín

Capturan a tres personas que se hacían pasar por policías para robar en el Centro de Medellín

Los hombres se hacían pasar por policías para engañar a víctimas cerca al parque San Antonio.

Captura de falsos policías

Captura de falsos policías

Sebastián

Medellín

Medellín, Antioquia

Tres personas, que se hacían pasar por integrantes de la Sijín de la Policía Nacional, fueron capturadas tras un intento de hurto, mediante engaño en el barrio Colón, centro de Medellín, cerca del parque de San Antonio.

Según detalló la Secretaría de Seguridad de Medellín, los hombres implicados abordaron a dos jóvenes simulando ser integrantes de la institución policial y les indicaron que llevarían a cabo un supuesto procedimiento de control.

Mediante esta suplantación, trasladaron a las víctimas hacia las escalas del parque con la intención de despojarlas de sus pertenencias.

Cámaras del 123 permitieron la captura

La escena fue visualizada desde la sala de monitoreo del Sistema 123, donde se realizó seguimiento en tiempo real a través de las cámaras de seguridad. De inmediato se contactó a la patrulla del cuadrante para coordinar la reacción, que iniciaron una persecución y lograron capturar a los tres implicados.

Durante el procedimiento fueron recuperados celulares y otras pertenencias que habían sido hurtados, los cuales posteriormente fueron devueltos a las víctimas en el CAI San Antonio.

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