Quema de motos y bloqueo de vías: gobernador de Antioquia exige intervención por paro minero

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exige desbloquear las vías por el paro minero en el Bajo Cauca. Foto: Cortesía.

Bajo Cauca, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó el desbloqueo inmediato de la vía hacia la costa Caribe tras completar siete días de paro minero en el Bajo Cauca, Valdivia y el sur de Córdoba, registrando múltiples disturbios en la zona.

A través de videos difundidos en redes sociales, se observa a encapuchados quemando motocicletas, bloqueando el paso de vehículos e incluso increpando una ambulancia con pacientes en su interior, a la que sacuden, persiguen y golpean.

El mandatario departamental rechazó las alteraciones del orden público y los hechos violentos reportados en medio de la protesta, pese a los diálogos adelantados con el Gobierno Nacional.

“Miles de colombianos pagan el precio. Transportadores, comerciantes y familias enteras pierden empleos, oportunidades y tranquilidad. No puede haber diálogo en medio de bloqueos”, señaló el gobernador.

Rendón cuestionó la forma y el tiempo en que han tardado los diálogos e hizo un llamado al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, para que ordene el desbloqueo inmediato de las vías, y a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a los responsables de los hechos violentos. Según el mandatario, además de mineros no formalizados, habría redes criminales detrás de las acciones.

Avances del paro minero

Luego de siete días de paro, la mesa de diálogo entre delegados del Gobierno Nacional y representantes de las comunidades mineras fue suspendida hasta el próximo 26 de marzo.

A pesar de que se firmó un acta con acuerdos parciales, los bloqueos en las vías se mantienen de manera intermitente y la habilitación de un corredor humanitario.