Paro minero en Bajo Cauca: atacaron a piedras un bus e intentaron saquear un D1

Bajo Cauca, Antioquia

El Bajo Cauca antioqueño vivió momentos de tensión y zozobra en medio del paro minero, en los que se registraron disturbios, ataques a vehículos, afectaciones al comercio y la movilidad.

Durante la intervención de la UNDMO para lograr el desbloqueo de las vías, tras completarse ocho días del paro minero, los manifestantes se enfrentaron, cometiendo agresiones y desmanes.

Las autoridades indicaron que entre los hechos más graves se encuentra el ataque con piedras a un bus con pasajeros que cubría la ruta de la Costa Caribe hacia Medellín, el intento de saqueo a una supermercado de la cadena de las Tiendas D1, que los manifestantes tumbaran postes de energía y quemaran varios vehículos de carga en Caucasia.

En el municipio de Cáceres, los manifestantes derribaron árboles para atravesarlos en las vías e impedir la movilidad de los vehículos.

“Habían personas ajenas a esto haciendo vandalismo en el municipio. Las imágenes y los hechos así lo vemos. La tranquilidad del pueblo pasó a otros escenarios, entonces era importante la intervención de las autoridades”, señaló el alcalde de Caucasia Jhoan Oderis Montes.

Una semana del paro minero: afectaciones y avances

Luego de más de una semana de inciar el paro minero, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, solicitaron la intervención urgente de la fuerza pública.

A pesar de que la Mesa Minera habilitó el paso cada dos horas durante 30 miutos, los bloqueos constantes en la vía hacia la Costa Caribe afectaron la movilidad y el abastecimiento de alimentos y el suministro de gas en municipios como Nechí y Cáceres.

Los habitantes denuncia, que en medio de los bloqueos, los manifestantes cobraron cuotas de dinero a los conductores para poder permitirles el paso por el corredor vial.

Las negociaciones con el gremio minero se reanudarían el próximo 26 de marzo con el objetivo de llegar a acuerdos definitivos.