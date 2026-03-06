Asocapitales propone usar hasta el 50 % del ACPM para atender lluvias en Antioquia, Chocó y Caribe

Las familias damnificadas han perdido enseres y viviendas tras las emergencias ocasionadas por las lluvias en Antioquia. Foto: Dagran.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales solicitó al Gobierno Nacional adoptar medidas fiscales extraordinarias que permitan a las entidades territoriales atender con mayor rapidez la emergencia causada por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan a varias regiones del país, especialmente el Caribe colombiano, Antioquia y Chocó.

En la carta al Ministerio de Hacienda, la organización plantea que el Gobierno expida un decreto legislativo con herramientas excepcionales de gestión fiscal para los territorios, similar al Decreto Legislativo 678 de 2020, que permitió a alcaldes y gobernadores adoptar medidas de flexibilidad fiscal durante la emergencia económica provocada por la pandemia de COVID-19.

Según Asocapitales, la intensidad de las lluvias está generando presión sobre las finanzas de las administraciones locales, lo que dificulta responder con rapidez a las necesidades de las comunidades afectadas y adelantar trabajos de recuperación de infraestructura.

Las medidas extraordinarias que plantean las ciudades capitales

La propuesta incluye un paquete de medidas temporales para fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a la emergencia climática.

Dentro de las alternativas planteadas, Asocapitales propuso evaluar la destinación de rentas nacionales, como el 50 % del ACPM, para apoyar la financiación de las acciones que adelanten los territorios frente a los efectos del invierno.

Las medidas temporales extraordinarias incluyen la reorientación de rentas con destinación específica para financiar acciones urgentes como ayudas humanitarias, habilitación de albergues, estabilización de taludes, operación de maquinaria y reparación de infraestructura afectada.

También se plantea habilitar facilidades de pago y mecanismos para recuperar cartera tributaria local, con el fin de evitar una caída significativa en los ingresos de las administraciones municipales y distritales.

Otra de las solicitudes es permitir procesos más rápidos para operaciones de crédito territorial, con lineamientos del Ministerio de Hacienda, destinados exclusivamente a financiar la atención inmediata de la emergencia y la recuperación temprana.

Además de las medidas fiscales, Asocapitales solicitó al Ministerio de Hacienda convocar una mesa técnica urgente con entidades del orden nacional y representantes de las ciudades capitales.