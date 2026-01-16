Asocapitales será coadyuvante de Medellín para frenar decreto de emergencia económica

Medellín

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales se unió como coadyuvante a la solicitud de medida cautelar presentada por la Alcaldía de Medellín ante la Corte Constitucional, con el objetivo de suspender provisionalmente los efectos del decreto de Emergencia Económica y Social, impulsado por el presidente Gustavo Petro.

Asocapitales sostiene que los hechos expuestos por el Gobierno Nacional para sustentar la emergencia no cumplen con los criterios de sobreviniencia, imprevisibilidad ni gravedad, como lo exige la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La Asociación señala que situaciones como el cumplimiento de órdenes judiciales en materia de salud, el pago de sentencias, los subsidios a servicios públicos, la seguridad ciudadana, los efectos de la ola invernal o la no aprobación de proyectos de ley de financiamiento son problemáticas estructurales y permanentes del Estado, que resultan previsibles y deben ser atendidas a través de los mecanismos ordinarios de planeación, presupuesto y gestión fiscal.

Según Asocapitales, utilizar el estado de emergencia para atender este tipo de circunstancias desvirtúa el carácter excepcional de la figura y convierte un mecanismo extraordinario en una herramienta ordinaria de manejo fiscal.

Asocapitales advirtió que mantener vigentes los efectos del decreto “podría generar impactos jurídicos y fiscales irreversibles, al permitir la expedición de decretos legislativos que alteren el equilibrio entre las ramas del poder público y comprometan la autonomía fiscal y administrativa de los municipios y distritos capitales".

Rechazo al decreto de emergencia económica

En este contexto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que el departamento no aplicará el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, al considerar que impone una carga tributaria abusiva y vulnera principios constitucionales, por lo que será inaplicado mediante la excepción de inconstitucionalidad hasta que la Corte Constitucional emita un fallo de fondo.

Ante la preocupación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha insistido en la urgencia de que la Corte adopte la medida cautelar para evitar más secuelas en las finanzas del país.