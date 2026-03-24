Toque de queda y ley seca en Tarazá y Cáceres por disturbios del paro minero

Dos camiones fueron quemados en medio del paro minero en Caucasia.

Antioquia

En medio de los disturbios en el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, las alcaldías de Tarazá y Cáceres adoptaron medidas extraordinarias para garantizar el orden público y la seguridad.

En el caso de Tarazá, la Alcaldía informó que la ley seca rige en todo el municipio desde las 10:00 p.m. del 23 de marzo y hasta nueva orden. Además, se estableció toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., con restricciones para la circulación de personas y vehículos.

El municipio también prohibió el expendio y transporte de combustibles en envases no autorizados, así como de elementos que puedan ser utilizados para alterar el orden público.

Mientras que en Cáceres, las medidas incluyen la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio municipal desde la misma hora. También se restringió el transporte de combustibles en recipientes informales y el traslado de materiales como escombros, cilindros de gas y otros elementos que puedan ser utilizados para generar bloqueos o disturbios.

En Caucasia, se mantiene además la ley seca impuesta por la administración municipal en la última semana.

Los municipios del Bajo Cauca antioqueño advirtieron que el incumplimiento de estas disposiciones tendrá sanciones conforme a la normatividad vigente.

Disturbios en el paro minero

Las medidas extraordinarias de seguridad se tomaron tras las graves alteraciones de orden público en la subregión tras cumplirse nueve días del paro minero.

Tras ochos días de bloqueo hacia la Costa Caribe, la UNDMO intervino en el territorio, lo que provocó enfrentamientos y disturbios.

Varios vehículos de carga fueron quemados en el municipio de Caucasia, además, en Cáceres, los manifestantes bloquearon la vía hacia Medellín con un bus de Coonorte.

En imágenes ha quedado registrado como agreden a la fuerza pública, tirándoles piedras e impidiendo el desbloqueo de las vías.