Un muerto y dos heridos dejó ataque armado en Guarne, Antioquia

Guarne, Antioquia

Un enfrentamiento armado dejó como saldo una persona muerta y dos más heridas en zona rural del municipio de Guarne, en el Oriente de Antioquia, encendiendo las alertas de las autoridades.

El ataque ocurrió en la vereda La Mosquita, dentro de un establecimiento comercial conocido como “La Escondida”. De acuerdo con información preliminar, en el lugar se presentó una confrontación armada que terminó con un hombre asesinado en el sitio y dos más resultaron lesionados con arma de fuego.

Las personas, sin heridas de gravedad, fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos, donde reciben atención médica especializada.

Las autoridades avanzan en la recolección de material probatorio y testimonios que permitan esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque, así como determinar si se trató de un hecho aislado o si estaría relacionado con disputas criminales en la región.

Desde la Alcaldía de Guarne informaron que la investigación se mantiene activa, con el objetivo de esclarecer el hecho violento y dar con los responsables, por lo que pidieron la colaboración de la ciudadanía para que suministre información.