Ciudad compacta, consciente y circular: la propuesta de la Cumbre de Líderes Smart de Medellín

Medellín

La ciudad de Medellín se convirtió en el epicentro de la innovación urbana con la realización de la Cumbre de Líderes Smart, este 28 de mayo. El evento reúne a cerca de 120 personas provenientes de diferentes países del mundo y a más de 39 expertos internacionales para debatir sobre el futuro de las ciudades inteligentes en América Latina.

Durante el encuentro se desarrollan 17 charlas enfocadas en tres grandes pilares: gobierno inteligente para las personas, infraestructura innovadora y sostenible, y economías emergentes centradas en el ser humano.

Santiago Murillo, director de la Cumbre de Líderes Smart, explicó que uno de los principales objetivos del evento es impulsar la construcción de un modelo de ciudad inteligente pensado desde la realidad latinoamericana con vista al futuro y el desarrollo.

“¿Qué estamos planteando para la ciudad de Medellín? Construir nuestro propio modelo de ciudad inteligente, un modelo de ciudad latinoamericano, que hemos denominado el modelo de ciudad 4C: ciudad compacta, cero emisiones, consciente y circular”, afirmó el director.

Agenda y detalles

El evento aborda el cómo la inteligencia urbana debe estar enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas y reducir las brechas sociales en la región, basándose en el bienestar humano para motor para el progreso del territorio.

Para analizar los temas claves se crearon diversos páneles como el espacio de conversación con Ana Eloisa Zuñiga, experta en economía de la longevidad y Anibal Gaviria, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, con un enfoque principal en qué diferencia a Medellín de otras ciudades y cómo gestionar los tiempos con señales discretas.

La cumbre cuenta con el respaldo de más de 30 aliados nacionales e internacionales, entre ellos el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Instituto de Desarrollo de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, la Cámara Colombo Canadiense y diferentes organizaciones académicas, empresariales y de innovación.