“Queremos estudiar, no nadar”: estudiantes de Turbo protestan por fallas en alcantarillado

Turbo, Antioquia

Desde hace más de dos años, la comunidad educativa de la Institución Central de Currulao, en Turbo, viene presentando una problemática que afecta el derecho a la educación. Esto debido a las constantes inundaciones que se registran en el plantel, lo que ha provocado la suspensión recurrente de las clases.

Ante esta situación, en las últimas horas decidieron realizar un plantón a las afueras de la institución con el objetivo de llamar la atención de las autoridades locales.

Los manifestantes exigen al alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, que solucione de manera urgente los problemas de alcantarillado del colegio, ya que han tenido que estudiar y graduarse en condiciones precarias e indignas durante los últimos seis meses. Reclaman una respuesta concreta y acciones inmediatas, pues consideran insuficientes las promesas y soluciones temporales que han recibido hasta ahora.

“Necesitamos que se haga presente el alcalde o algún representante que nos verifique que esto sí se va a hacer realidad. Que no sea solo para calmarnos y ya. No, necesitamos que esto se haga de verdad, necesitamos una respuesta concreta. Hace seis meses que nos han venido dando paños de agua tibia, pero no. Necesitamos una respuesta ya”, indicó una de las estudiantes de la institución.

Hay que indicar que, por parte de la Secretaría de Educación y Cultura de Turbo, junto con otras entidades, atendieron la problemática de inundaciones en la Institución Educativa Central de Currulao, tras manifestaciones de la comunidad. Se realizó una mesa técnica para consensuar soluciones y se inició una intervención inmediata con maquinaria especializada para resolver el represamiento de aguas causado por problemas en el alcantarillado.

Además, se instruyó a la institución a elaborar un plan de contingencia que garantice la continuidad educativa, incluso ante posibles desescolarizaciones por lluvias, mediante metodologías flexibles como educación virtual o talleres en casa. El objetivo es asegurar que los estudiantes no vean afectado su calendario escolar.