Fuerza Aeroespacial confirma que 77 militares heridos fueron rescatados tras accidente en Putumayo
En la aeronave viajaban 125 militares. Desde Bogotá se dirige un avión con 50 camillas
ORDEN PÚBLICO
La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que en el avión Hércules accidentado viajaban 11 tripulantes y 114 militares. Hasta el momento, se reportan 48 heridos rescatados, según un balance preliminar.
El general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial indicó que aeronave C-130 Hércules que cubría la ruta desde Puerto Leguízamo a Puerto Asís, transportando personal del Ejército Nacional.
Debido a que la Armada Nacional tiene una base en Puerto Leguízamo, unidades militares lograron llegar de manera pronta al lugar del siniestro rescatar a los heridos.
“Hemos enviado un avión ambulancia de la FAC con una capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos y detrás de este irá un avión con 24 camillas disponibles”.
También se desplaza a la zona del siniestro un helicóptero medicalizado y médicos adicionales para atender a los heridos y un equipo investigador para establecer las causas de la tragedia.
A Neiva, Florencia y Bogotá serán enviados los uniformados heridos.
José Andrés González Gaitán
Comunicador Social – Periodista, egresado de la Universidad Minuto de Dios, Especialista en Sistema...