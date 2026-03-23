Fuerza Aeroespacial confirma que 77 militares heridos fueron rescatados tras accidente en Putumayo

Una aeronave C-130 Hércules se accidentó hoy 23 de marzo en Puerto Leguízamo.

ORDEN PÚBLICO

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que en el avión Hércules accidentado viajaban 11 tripulantes y 114 militares. Hasta el momento, se reportan 48 heridos rescatados, según un balance preliminar.

El general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial indicó que aeronave C-130 Hércules que cubría la ruta desde Puerto Leguízamo a Puerto Asís, transportando personal del Ejército Nacional.

Debido a que la Armada Nacional tiene una base en Puerto Leguízamo, unidades militares lograron llegar de manera pronta al lugar del siniestro rescatar a los heridos.

“Hemos enviado un avión ambulancia de la FAC con una capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos y detrás de este irá un avión con 24 camillas disponibles”.

También se desplaza a la zona del siniestro un helicóptero medicalizado y médicos adicionales para atender a los heridos y un equipo investigador para establecer las causas de la tragedia.

A Neiva, Florencia y Bogotá serán enviados los uniformados heridos.