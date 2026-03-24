“Casos como este representan un fracaso como sociedad”: alcalde Galán por triple feminicidio en Bosa

Por medio de su cuenta de X, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el triple homicidio que ocurrió este martes, 24 de marzo, en la localidad de Bosa. El mandatario lamentó los hechos y aseguró que estos hechos son un fracaso para la sociedad.

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“Como alcalde, como papá y como esposo, este caso me duele en lo más profundo. No es una familia que está de luto, es toda una ciudad (...) Casos como este no sólo son dolorosos: representan un fracaso como sociedad. Tenemos que hacer más para evitar que sigan sucediendo, en Bogotá y en cualquier lugar del país”, dijo Galán.

De acuerdo con el mandatario, uniformados de la Policía fueron alertados y actuaron con rapidez, pero al llegar a la vivienda en el barrio Atalayas de Bosa, el crimen ya había sido consumado.

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“Según información preliminar, un hombre asesinó a su pareja y a sus dos hijastras, de 20 y 17 años. El hombre, que presentaba signos de envenenamiento, fue capturado y tendrá que responder ante la justicia”, agregó.

Por ahora, y de acuerdo con el alcalde, se está apoyando a la la Policía y a la Fiscalía para que se esclarezca lo sucedido y se garantice que el responsable pague en la cárcel.

¿Qué dice la Secretaría de la Mujer?

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Laura Tami se refirió a los hechos asegurando que desde la entidad están prestando apoyo a la familia de las víctimas.

“Lamentamos profundamente el presunto triple feminicidio ocurrido en Bosa y expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas.Nuestro equipo psicosocial y jurídico está en comunicación con las víctimas indirectas.Le pedimos a @FiscaliaCol avanzar con celeridad y rigor en el esclarecimiento de estos hechos", dijo Tami.

Finalmente, la secretaria aseveró que, “no puede haber impunidad frente a la violencia contra las mujeres”.