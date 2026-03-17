Feminicidios en Colombia: uno cada 13 horas y una tentativa cada 21, según el Ministerio de Justicia

En entrevista con Caracol Radio, la directora de Justicia Formal del Ministerio de Justicia, Sara Romero, alertó sobre la persistencia de la violencia letal contra las mujeres en el país y anunció nuevas herramientas para enfrentar este fenómeno.

Romero inició la conversación expresando su solidaridad por los recientes casos de feminicidio registrados en ciudades como Bogotá, Cali, Ibagué y el municipio de Malambo, al señalar que se trata de hechos “dolorosos” que siguen evidenciando la gravedad del problema.

Cifras que preocupan

De acuerdo con datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación, en 2025 se registraron 696 feminicidios y 409 tentativas. Esto significa que en Colombia ocurre un feminicidio aproximadamente cada 13 horas y una tentativa cada 21 horas.

“La magnitud del problema es constante”, advirtió la funcionaria, quien insistió en que, aunque no existe un número aceptable de casos, la meta debe ser cero. En ese sentido, enfatizó en la necesidad de fortalecer los enfoques preventivos.

Nueva guía para prevenir el riesgo

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Justicia presentará este miércoles 18 de marzo una “guía para la valoración de la percepción del riesgo de feminicidio en el contexto familiar”. Este instrumento será implementado de manera articulada con la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Según explicó Romero, la herramienta busca convertirse en un estándar técnico único para evaluar el riesgo de feminicidio, mejorar la toma de decisiones y reducir escenarios de revictimización.

Señales de alerta y rutas de atención

Durante la entrevista, la directora también detalló algunas señales de alerta que pueden preceder a un feminicidio: control excesivo, violencia física o psicológica, manipulación económica, amenazas contra hijos o mascotas y un ambiente constante de intimidación.

Frente a estos casos, reiteró que las mujeres no están solas y pueden acudir a las comisarías de familia, a la Fiscalía o a Medicina Legal. También recordó la línea 155 como canal de atención.

“Las medidas de protección dependen de cada caso, pero su objetivo es evitar el riesgo, separar a la víctima de su agresor y prevenir un daño mayor”, explicó.

Llamado a denunciar

Romero reconoció que muchas mujeres no denuncian por miedo a represalias o desconfianza en la justicia. Sin embargo, aseguró que la nueva guía permitirá decisiones más oportunas y mejor fundamentadas por parte de las autoridades.

“El Estado busca brindar medidas de protección eficaces para evitar riesgos y garantizar la seguridad de las víctimas”, concluyó.