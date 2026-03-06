Autoridades difunden cartel de los más buscados por feminicidio y violencia contra mujeres

Antioquia

En medio de la preocupación por recientes casos de violencia contra las mujeres en el Valle de Aburrá, las autoridades dieron a conocer el cartel de los más buscados por feminicidio y violencia basada en género, una estrategia con la que buscan ubicar y capturar a presuntos responsables de estos delitos.

El cartel fue difundido durante una rueda de prensa conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la Alcaldía de Medellín, en la que también se abordaron hechos recientes que han generado indignación en la región, entre ellos el homicidio de una mujer en Bello y el ataque con ácido contra otra en Barbosa.

En la imagen divulgada por las autoridades aparecen cuatro hombres buscados por diferentes delitos relacionados con violencia contra las mujeres.

Cartel de los más buscados

Se trata de Frank Esteban Vásquez Zea, señalado por acceso carnal violento agravado, tortura agravada y constreñimiento a la prostitución agravado; Carlos Mario Fernández Oquendo, requerido por feminicidio; así como Kevin David Navarro Contreras y Daniel Olmos Madrid, ambos investigados por violencia intrafamiliar.

Las autoridades indicaron que por información que permita ubicar a estas personas se ofrece recompensa, y recordaron que los datos pueden entregarse de manera confidencial a través de la Línea contra el Crimen, garantizando absoluta reserva.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general William Castaño Bello, explicó que se vienen adelantando acciones de prevención y anticipación frente a este tipo de delitos en los diez municipios de la subregión.

Según el oficial, estas estrategias han permitido una disminución en las denuncias relacionadas con violencia de género y violencia intrafamiliar.

“Tenemos una reducción muy importante de esas conductas delictivas de acuerdo con el trabajo de anticipación y prevención que hemos adelantado”, señaló.

Campañas de prevención y protección

Durante la rueda de prensa también se reiteró el llamado a fortalecer las campañas de prevención y a denunciar oportunamente cualquier caso de violencia contra las mujeres.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, explicó que el distrito mantiene activos diferentes mecanismos de atención y protección para las víctimas.

De acuerdo con la funcionaria, más de 7.000 mujeres recibieron acompañamiento institucional durante el último año a través de equipos psicosociales y jurídicos.

Uno de los principales mecanismos es Casa Refugio, un espacio de protección destinado a mujeres que enfrentan alto riesgo de feminicidio.

Allí, las víctimas y sus personas dependientes pueden recibir alojamiento temporal, acompañamiento psicológico y jurídico, así como orientación para fortalecer su autonomía económica.

Además, el sistema de atención incluye hoteles transitorios y subsidios monetarios para casos en los que las mujeres no cumplen con todos los requisitos para ingresar a la Casa Refugio, pero igualmente necesitan medidas urgentes de protección.

Las autoridades insistieron en que estas herramientas buscan garantizar que las mujeres víctimas de violencia no enfrenten solas estos procesos y cuenten con acompañamiento institucional para proteger su vida y la de sus familias.