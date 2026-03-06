Enfermera fue degollada en su vivienda en Bello: habría sido atacada por su pareja sentimental

Bello, Antioquia

Una enfermera de 25 años fue asesinada dentro de su vivienda en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, al parecer, por un ataque de celos de su compañero sentimental.

Yulieth Tatiana Murillo Peña presentaba múltiples heridas causadas con arma cortopunzante, especialmente en el cuello y el rostro. Entre las lesiones, los investigadores identificaron una herida profunda en el cuello, por lo que se presume que la víctima fue degollada.

El cuerpo de la joven fue encontrado por su primo. El hombre ingresó a la vivienda y halló a la joven tendida en el suelo y sin signos vitales, por lo que de inmediato alertó a los vecinos y a las autoridades.

Avance en las investigaciones

Según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la mujer sostenía una relación sentimental con un hombre con quien había llegado a vivir a Bello, quien sería el responsable del atroz crimen.

El brigadier general Heny Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que el presunto responsable ya está plenamente identificado.

“Habían llegado al municipio de Bello hace aproximadamente unos 15 días, se surge un caso de intolerancia por tema de celos. Este delincuente arremete contra su compañera sentimental, le propina varias heridas con arma cortopunzante y esta persona muere”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las autoridades ya entregaron los elementos materiales probatorios a la Fiscalía para que se expida la orden de captura contra el presunto agresor.

Mientras tanto, unidades de investigación de la Policía avanzan en las diligencias para ubicar y capturar al sospechoso y evitar que el caso, que es investigado como presunto feminicidio, quede en la impunidad.