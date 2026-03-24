Capturan a hombre por triple feminicidio en Bosa: asesinó a su pareja y dos hijastras

Tragedia en Bogotá: hombre habría asesinado a su pareja sentimental y a sus hijas en la casa

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre que habría asesinado a su pareja sentimental, una mujer de 42 años, y a sus hijastras de 20 y 17 años en una vivienda en la localidad de Bosa.

Los hechos ocurrieron en horas de la mañana de este martes 24 de marzo, cuando uno de los familiares de las víctimas inmediatamente alertó a las autoridades.

La Policía llegó con una unidad de Bomberos al barrio Atalayas y al ubicar la vivienda, entraron y encontraron los tres cuerpos de las mujeres y a un hombre que intentaba quitarse la vida.

“El victimario, pareja y padrastro de las víctimas, que se encontraba en el lugar de los hechos, inmediatamente fue capturado y trasladado a centro médico por aparente intento de envenenamiento”, aseguró el comandante de la policía de Bogotá, el general Giovanni Cristancho.

La Seccional de Investigación Criminal se hará cargo del caso y el capturado será presentado ante la Fiscalía General de la Nación.

A los alrededores de la vivienda en la Carrera 92 con calle 63 B sur se encuentran cerrados mientras las autoridades realizan las respectivas investigaciones para esclarecer este triple feminicidio.