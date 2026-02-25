Feminicidios y violencia contra mujeres: 28 casos en enero de 2026, alerta la Defensoría

La nueva ruta busca ofrecer apoyo integral a las víctimas de violencia de género en La Perla de Boyacá, en medio de un preocupante aumento de feminicidios en la región.

Colombia

La Defensoría del Pueblo reveló un balance preocupante sobre las violencias basadas en género en Colombia, con corte al 31 de enero de 2026. Solo en el primer mes del año se registraron 28 noticias criminales por feminicidio, además de 26 tentativas y 4 transfeminicidios, según datos de la Fiscalía General de la Nación.

Durante 2025, el país cerró con 451 noticias criminales por feminicidio: 118 casos consumados y 333 tentativas. Además, se reportaron 28 transfeminicidios.

En cuanto a la tasa por cada 100.000 mujeres, en 2025 los departamentos con mayores registros de feminicidio fueron Caquetá (6,93), Amazonas (4,84), Casanare (3,79) y San Andrés, Providencia y Santa Catalina (3,08). Para 2026, con corte a enero, las tasas más altas se reportan en Quindío (0,35), Santander (0,33), Boyacá (0,31) y Córdoba (0,30).

Más de 1.900 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en enero

En materia de violencia intrafamiliar, el panorama también es alarmante. En 2025 se registraron 14.860 mujeres víctimas, de las cuales 9.780 eran mayores de edad y 3.531 niñas y adolescentes.

Además, 494 correspondieron a mujeres con orientación sexual e identidad de género “no hegemónica (OSIG)”.

En enero de 2026 ya se contabilizan 1.901 víctimas, incluidas 1.333 mayores de edad, 197 niñas y adolescentes y 20 mujeres OSIG.

Los departamentos con mayores tasas en 2025 fueron Vaupés (146,72), Boyacá (144,82), Guaviare (138,05) y Guainía (136,22). En 2026 lideran Guaviare (30,03), San Andrés (21,50), Boyacá (19,23) y Vaupés (18,76).

Delitos sexuales: más de 15.000 casos en 2025

El informe también advierte sobre la magnitud de los delitos sexuales. En 2025 se registraron 15.729 víctimas mujeres, de las cuales 8.644 fueron niñas y adolescentes. En enero de 2026 ya se reportan 963 casos, incluidos 453 que afectan a menores de edad.

Las mayores tasas en 2025 se presentaron en Vaupés (293,44), Guaviare (278,61), Guainía (195,59) y Amazonas (137,91). En lo corrido de 2026 encabezan Guaviare (15,02), Vaupés (14,07), Arauca (9,31) y Vichada (8,32).

Explotación sexual de niñas y adolescentes

Uno de los datos más sensibles corresponde a la explotación sexual de menores. En 2025 se reportaron 151 casos, mientras que en enero de 2026 ya se contabilizan 5.

Guaviare (12,55), Vichada (2,88), Amazonas (2,42) y Antioquia (1,63) presentaron las tasas más altas en 2025. Para 2026, Antioquia registra una tasa de 0,14.

La Defensoría reitera el llamado a fortalecer las rutas de atención, prevención y protección efectiva de mujeres, niñas y adolescentes, especialmente en los territorios con mayores tasas, y advirtió que las cifras reflejan una problemática estructural que exige acciones urgentes del Estado.