Pico y placa regional para entrar a Bogotá este lunes festivo, 23 de marzo: evite multas

Este lunes festivo, 23 de marzo, miles de colombianos ingresarán a Bogotá desde las diferentes vías del país que comunican con la capital colombiana y tras tomar unas breves vacaciones de fin de semana. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad anunció que para este día habrá pico y placa regional en las entradas de la ciudad. Tome nota y evite multas de tránsito.

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¿Cómo funciona el pico y placa regional este 23 de marzo?

Como lo explica la Alcaldía de Bogotá, esta medida, que se enfoca en mejorar la movilidad en el ingreso a la ciudad, irá así:

Todos los carros pueden ingresar a Bogotá antes del mediodía , sin importar el número de su placa.

, sin importar el número de su placa. Desde las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde , solo pueden ingresar a Bogotá carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

, solo pueden ingresar a Bogotá carros particulares con placa terminada en número par: Entre 4:00 de la tarde y 8:00 de la noche están habilitados para entrar a la capital los vehículos con placa impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

están habilitados para entrar a la capital los vehículos con placa impar: Después de las 8:00 de la noche se levanta la medida de pico y placa regional y pueden entrar todos los vehículos sin restricción.

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Multa por infringir la medida de pico y placa regional

Los conductores que violen la norma del pico y placa regional ingresando a Bogotá se enfrentan a la multa C.14, la cual tiene un valor aproximado a los 630.000 pesos.

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A esto se le suma que las autoridades de Tránsito pueden inmovilizar el vehículo, por lo que el costo aumenta por el servicio de grúa y el trámite para sacarlo de los patios.

Imagen de referencia de grúa de vehículos. Foto: Getty Images / Photography taken by Mario Gutié Ampliar Imagen de referencia de grúa de vehículos. Foto: Getty Images / Photography taken by Mario Gutié Cerrar

Entradas a Bogotá en las que aplica el pico y placa regional

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.

desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

(calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.

desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

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