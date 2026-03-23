Pico y placa regional para entrar a Bogotá este lunes festivo, 23 de marzo: evite multas
Revise los horarios del pico y placa regional y planifique bien los tiempos de su regreso a Bogotá tras el puente festivo.
Este lunes festivo, 23 de marzo, miles de colombianos ingresarán a Bogotá desde las diferentes vías del país que comunican con la capital colombiana y tras tomar unas breves vacaciones de fin de semana. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad anunció que para este día habrá pico y placa regional en las entradas de la ciudad. Tome nota y evite multas de tránsito.
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¿Cómo funciona el pico y placa regional este 23 de marzo?
Como lo explica la Alcaldía de Bogotá, esta medida, que se enfoca en mejorar la movilidad en el ingreso a la ciudad, irá así:
- Todos los carros pueden ingresar a Bogotá antes del mediodía, sin importar el número de su placa.
- Desde las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, solo pueden ingresar a Bogotá carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
- Entre 4:00 de la tarde y 8:00 de la noche están habilitados para entrar a la capital los vehículos con placa impar: 1, 3, 5, 7 y 9.
- Después de las 8:00 de la noche se levanta la medida de pico y placa regional y pueden entrar todos los vehículos sin restricción.
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Multa por infringir la medida de pico y placa regional
Los conductores que violen la norma del pico y placa regional ingresando a Bogotá se enfrentan a la multa C.14, la cual tiene un valor aproximado a los 630.000 pesos.
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A esto se le suma que las autoridades de Tránsito pueden inmovilizar el vehículo, por lo que el costo aumenta por el servicio de grúa y el trámite para sacarlo de los patios.
Entradas a Bogotá en las que aplica el pico y placa regional
- Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.
- Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.
- Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.
- Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.
- Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.
- Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.
- Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.
- Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.
- Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...