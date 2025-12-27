¡Evite multas! Esto debe portar en su carro para viajar por carretera para este cierre de 2025

Durante el mes de diciembre, especialmente para las fechas de Navidad y año nuevo, cuando muchas personas toman la decisión de realizar viajes ya sea para compartir con familiares, amigos, o simplemente tomarse un descanso para recibir el año de la mejor manera, vuelven a sus hogares con multas mayores a los $700.000 pesos colombianos, simplemente por desconocer los documentos o artículos que deben portar en sus vehículos para circular tranquilamente.

Desde el Ministerio de Transporte se ha comunicado que durante este fin de año, los operativos realizados por parte de las autoridades de tránsito aumentarán considerablemente, especialmente en las vías donde se ha evidenciado un flujo vehicular mucho mayor, sin embargo, y contrario a lo que muchas personas creen, estos no son realizados con el fin de recaudar dinero proveniente de multas, sino reducir los riesgos y la accidentalidad en las vías del país.

Para este caso, debe remitirse al artículo 30 del Código Nacional de Tránsito, donde se estipulan todos los implementos que usted debe portar en su automóvil para poder circular sin tener miedo a ser multado, pues tal como establece la norma, debido a la obligatoriedad de su porte, el no contar con algún objeto de los requeridos, se le impondrá una multa de un valor cercano a los $711.000 pesos colombianos.

Los objetos que usted debe tener en su vehículo de forma obligatoria son:

Un gato con capacidad de elevar su vehículo

Una cruceta

Dos señales de carretera reflectivas con sus soportes

Botiquín de primeros auxilios

Extintor

Dos tacos para bloquear el vehículo

Caja de herramientas

Llanta de repuesto

Linterna

Sin embargo, estos elementos tienen características especiales, por ejemplo, el botiquín debe contar con elementos como gasas, vendas, esparadrapo, tiras adhesivas, antisépticos como alcohol o yodo, guantes, tijeras y preferiblemente medicamentos, teniendo en cuenta que ningún elemento se encuentre vencido.

Extintor

Con relación a esto último, no solo es importante portar un extintor, pues debe tener claridad que este se encuentre vigente y cargado, pues si no cumple estos parámetros, es lo mismo que no tenerlo, lo que también es una razón para ser multado. Esto también aplica para las demás herramientas y artículos, pues el contar con alguno en mal estado o con partes faltantes, puede llegar a causarle hasta la inmovilización de su vehículo.

Por otro lado, hay objetos como el chaleco reflectivo, guantes, cables para pasar corriente o conos, que a pesar de la gran importancia y funcionalidad que pueden llegar a tener, no hacen parte del kit obligatorio de carretera, es decir, a pesar de no contar con estos, no son un motivo de sanción.

Documentos vigentes

Teniendo claridad de los artículos y herramientas que debe portar, ahora debe verificar que sus documentos como los del vehículo, que son de carácter obligatorio, se encuentren al día. Estos son los documentos que debe verificar:

Licencia de conducción

Licencia de tránsito

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)

Revisión técnico-mecánica

