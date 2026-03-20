Pico y placa regional para ingresar a Bogotá este fin de semana festivo: así funciona

Como ya es costumbre, las autoridades de tránsito implementarán la medida de pico y placa regional para ingresar a la capital del país este lunes festivo 23 de marzo por el Día de San José.

Ingreso de vehículos con placa par: de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde.

de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde. Ingreso de vehículos con placa impar: de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Esta medida aplica en todos los corredores de ingreso a Bogotá.

Medidas Autopista Sur

Uno de los corredores más importantes y más transitados es la Autopista Sur que conecta con Soacha. De ahí que la alcaldía de ese municipio anunciara un plan especial de movilidad para esos días.

Se desplegarán 55 agentes y 18 vigías a lo largo de la Autopista Sur para regular el flujo vehicular. Se realizarán adelantamientos semafóricos (2x1 y 3x1) y contraflujos en puntos estratégicos, especialmente en zonas afectadas por obras, con el fin de reducir la congestión y mejorar los tiempos de desplazamiento

Ese lunes, 23 de marzo, operará un carril reversible en la avenida Indumil: desde las 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche en sentido hacia Bogotá.

Habrá uso temporal del carril exclusivo de TransMilenio para mejorar la movilidad en coordinación con autoridades de tránsito.

Medidas vía Bogotá- Girardot

Como habrá posibles restricciones de carril en Soacha por obras de TransMilenio, la Concesión Vía Sumapaz sugiere viajar en horas de la mañana preferiblemente.

Según las condiciones del tráfico, se podría implementar contraflujo entre Melgar y Boquerón el lunes 23 de marzo.

Medidas en la vía al Llano

El concesionario, Coviandina, suspenderá, en una primera instancia, cualquier obra o intervención técnica que pueda afectar la movilidad.

Se reforzará la presencia de personal en las estaciones de peaje, así como en las unidades de inspección vial, carro-talleres, ambulancias, grúas y equipos de rescate y atención de accidentes.

También habrá restricción de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas: El viernes 20 de marzo desde las 3:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, sentido Bogotá-Villavicencio.

El sábado 21 de marzo desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde en ambos sentidos, así como lunes 23 de marzo desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche también en ambos sentidos.

El único día que no aplicará esta medida será el domingo 22 de marzo.