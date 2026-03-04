Descuentos en comparendos Bogotá 2026: Secretaría de Movilidad amplía horarios para este beneficio

La Secretaría de Movilidad de la Calle 13 atiende largas filas de personas esperando a realizar multiples procedimientos. / Mariano Vimos

Con la intención de brindar más opciones en asuntos de tiempo, disponibilidad y accesibilidad, la Secretaría de Movilidad amplió los horarios de atención en la sede de Paloquemao para las personas que buscan acceder al curso que genera descuento en el comparendo impuesto por las entidades avaladas.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá da acceso a nuevas formas de obtener descuentos en comparendos. / Hispanolistic Ampliar La Secretaría de Movilidad de Bogotá da acceso a nuevas formas de obtener descuentos en comparendos. / Hispanolistic Cerrar

¿Cuáles son los nuevos horarios disponibles?

Ahora, la sede ubicada en Carrera 28 A N. 17 A – 20 (Paloquemao) tendrá los siguientes horarios de atención:

Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sábados, de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.

En donde el usuario se puede acercar, una vez separada su cita, y realizar el procedimiento que ofrece la institución distrital.

¿En qué otra sede se puede realizar el curso pedagógico?

Actualmente, la institución cuenta con otras 5 sedes donde el usuario puede acercarse en busca de obtener el descuento que otorga el organismo.

Centro Comercial San Rafael ( Calle 134 #55-30 )

) Fontibón Centro ( Calle 19 # 99 -68 )

) Centro Comercial Tintal Plaza ( Avenida Carrera 86 #6-37 )

) Antonio Nariño Edificio Restrepo ( Calle 14 sur # 22 - 27 )

) Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 (Calle 13 # 37 35)

¿Cómo se puede agendar la cita para la realización del curso?

Una vez llegada la notificación de la imposición de la multa, el ciudadano se puede dirigir a www.movilidadbogota.gov.co o solicitarla a través de la línea de atención al ciudadano de manera telefónica, marcando al (601) 364 9400, opción 2, y elegir la sede, el día y el horario que mejor se acomode para cada persona.

¿Qué ocurre si no se realiza el curso?

Esta iniciativa que emplea la Secretaría de Movilidad busca que el precio total por el comparendo impuesto al usuario se vea reducido hasta en un 50%, dependiendo de la naturaleza de la infracción, el tiempo que el usuario tarde en asistir al curso, así como el tiempo que se demore en la cancelación del valor residual, entre otros factores.

Descuentos a comparendos notificados en vía:

50% de descuento en el valor del comparendo, si el curso y el pago del mismo se realizan dentro de los cinco días posteriores a la imposición de la infracción.

posteriores a la imposición de la infracción. 25% de descuento al realizar el pago y el curso, entre los seis y veinte días hábiles posteriores a la fecha del aviso.

Descuentos a comparendos electrónicos:

50% de descuento al valor del comparendo, si el pago y el curso se realizan dentro de los once días posteriores a la fecha de notificación.

a la fecha de notificación. 25% de descuento, si el pago y el curso se realizan entre los doce y veintiséis días hábiles siguientes al comparendo.

Por ende, una vez el ciudadano asista a la capacitación, se efectuará el descuento, otorgándole un desprendible de pago con el nuevo valor establecido. Donde se podrá acercar a la entidad bancaria seleccionada y cancelar el valor restante.

O si el usuario lo prefiere, la cancelación del monto final la puede realizar mediante PSE, en el botón ubicado en la página web de la Secretaría de Movilidad (www.movilidadbogota.gov.co).

Dado que el usuario no pueda asistir a ninguna de las sedes establecidas por la institución, deberá cancelar el 100% del valor del comparendo, sin posibilidad de algún tipo de descuento adicional.