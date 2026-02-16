Hasta 15 SMDLV de multa a quienes no porten en la moto este importante elemento: Código de Tránsito

En el país, el Código Nacional de Tránsito es una importante normativa que regula el comportamiento de todos los colombianos al momento de conducir un vehículo. Por medio de este se señala qué cosas están permitidas y cuáles no. De este modo, se busca no solo controlar el tráfico, sino también proteger a la ciudadanía al evitar posibles accidentes. No obstante, para lo anterior es necesario el cumplimiento por parte de todos los colombianos de la normatividad vigente. De lo contrario, las autoridades tienen la oportunidad de colocar multas y sanciones a los infractores.

Aunque es de conocimiento, por todos los colombianos que manejan vehículos, que existe el Código Nacional de Tránsito, muchos no se han tomado el trabajo de revisarlo de manera juiciosa. Es por ello que en la actualidad persisten las infracciones, las malas prácticas en las vías y los accidentes. Recordemos que esta normativa fue aprobada en el año 2002 con la Ley 769 y que con los años se le han sumado más medidas.

Las infracciones y todo esto ocurre, pese a que en el país es necesario realizar el trámite y el examen para la licencia de conducción, en donde se hacen preguntas de la normativa colombiana.

En ese orden de ideas, los ciudadanos deben cumplir con varias cosas tras el volante: Conocimiento sobre las normas de tránsito, portar el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) actualizado, así como hacer el desarrollo de la revisión técnico-mecánica y tener la licencia de conducción vigente. Igualmente, es necesario llevar dentro de la moto o carro un elemento que evita multas y salva vidas. Este es primordial, sobre todo cuando se sale de viaje y se conduce en las carreteras.

Este importante elemento es el kit de carretera. Al respecto, en el artículo 30 del Código Nacional de Tránsito se indica que es obligatorio que todos los autos o motos lo lleven consigo en su maletero. Así lo detalla la ley: “Ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar” el kit de carretera.

¿Para qué es el kit de carretera?

Este importante elemento tiene el objetivo de prestar un servicio a los ciudadanos fundamental y es el de apoyar la seguridad de los vehículos en términos de funcionamiento. Es decir, si se presenta una falla, el kit puede ayudar en circunstancias comunes.

El kit de carretera contiene diferentes herramientas que pueden ayudar a reparar algún daño de manera rápida y eficiente. Normalmente, es empleado, por ejemplo, en situaciones como accidentes, un carro o moto varado, llantas pinchadas y más.

Por lo anterior, el kit de carretera posibilita que los autos puedan funcionar de manera acertada o responder a una emergencia, mientras se encuentra un mecánico o taller.

Además, se evitan accidentes y se puede salvar la vida de personas que terminen afectadas.

¿De cuánto es la multa por no cargar el kit de carretera?

De acuerdo al Código Nacional de Tránsito, todo conductor que salga a las vías del país sin el kit de carretera puede enfrentarse a una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.

¿Qué tiene el kit de carretera?

Los elementos pueden variar entre moto y carro:

Un gato con capacidad para elevar el vehículo (sea carro o moto)

Una cruceta

Dos señales de carretera

Un botiquín de primeros auxilios

Un extintor

Dos tacos para bloquear el vehículo

Caja de herramienta básica

Llanta de repuesto (solo carros)

Linterna

Elementos adicionales:

Alicate

Destornilladores

Llave de expansión

Llaves fijas

Guaya

Punzón

Tiras de caucho

Cuchillas

Botella de aire comprimido

Aceite para la cadena

Algunos fusibles y bujías

