¿Qué pasa si no paga una multa de tránsito en Colombia? Tenga en cuenta consecuencias y sanciones

Multas por más de $600.000: En estos lugares se imponen comparendos por conducir a más de 30 Km/h

Las multas de tránsito son sanciones principalmente económicas que son impuestas a diferentes actores viales, desde conductores hasta peatones que cometen infracciones a las normas viales, las cuales, se encuentran categorizadas en el Código Nacional de Tránsito desde la categoría A hasta la F según la gravedad de la falta.

De igual forma, allí se establecen los valores que deben pagar los infractores de las normas, cuyos precios varían en torno a la gravedad de la falta y se establecen con base en el salario mínimo diario legal vigentes.

Multas de tránsito

Según esto, las multas más leves tienen un costo (en 2025), cercano a los $160.000 COP, donde se encuentran infracciones como no respetar las señales de tránsito, y la multa más costosa es para aquellas personas que infringen tres veces la norma de conducir bajo el estado de alicoramiento más alto, que deben pagar cerca de $58′000.000 de pesos colombianos.

Para poder pagar estas multas, a medida se le ofrece a los conductores la posibilidad de realizar un curso pedagógico para obtener un descuento en su sanción, sin embargo, si la persona decide realizar el curso, o no, cuentan con un plazo de 30 días para pagar la multa, pues de no hacerlo, se empieza a cobrar la tasa de interés de mora tributaria vigente y se abre un proceso de cobro coactivo y embargo.

Embargo de bienes

Mediante esta medida, Movilidad recurre al embargo de los bienes de los deudores como inmuebles, cuentas bancarias, salarios o cualquier activo con el fin de que las personas se vean en la obligación de cumplir con el pago de las multas, pues este embargo, no puede ser asumido como un pago de la deuda.

Impedimentos laborales

Por otro lado, el tener multas sin pagar, también se puede ver reflejado en impedimentos laborales, pues quienes sostengan una deuda de este tipo no podrán firmar contratos con ninguna entidad del estado, ser nombrados o ascendidos en un cargo público, entrar a formación en ninguna Fuerza Pública ni obtener o renovar permisos para tener o portar armas consigo.

Impugnación de multas

Por esta razón, todas las personas que reciben un comparendo, tienen la posibilidad de realizar una impugnación para argumentar y sustentar los motivos de la inconformidad por la sanción. Sin embargo, si la multa fue impuesta en la vía pública por un agente de tránsito, cuenta con 5 días hábiles para realizar el proceso, mientras que si fue multado por vía electrónica, como una fotomulta, cuenta con 11 días hábiles para impugnar la sanción.

Según esto, debe tener en cuenta que si le realizan una multa de tránsito, tiene dos opciones, o realizar el curso para obtener un descuento en el pago de la misma, o impugnar la sanción recibida. Lo que no debe hacer, es ignorar el hecho de que fue multado, pues podría terminar pagando mucho más dinero, o en procesos mucho más complicados como un embargo

