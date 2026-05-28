Informe revela que modelo de salud de los maestros, FOMAG, redujo la red médica en 84%

A un año de la entrada en operación del nuevo modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), un informe del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud advierte que persisten graves problemas de acceso, cobertura, atención y sostenibilidad financiera para más de 800.000 docentes y beneficiarios en Colombia.

El Boletín que sacó la entidad, afirma que el esquema implementado desde mayo de 2024 no ha logrado resolver los problemas históricos del régimen especial docente y, por el contrario, enfrenta crecientes presiones presupuestales, reducción de la red prestadora y altos niveles de inconformidad entre los afiliados.

Cabe recordar que el sistema de salud del magisterio nació en 1989 tras acuerdos entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), como un régimen especial independiente del sistema general de salud.

Desde entonces, el FOMAG se encarga de financiar el modelo, mientras que la Fiduprevisora administra los recursos y coordina la contratación de servicios médicos para docentes activos, pensionados y sus familias.

Sin embargo, el actual Gobierno convirtió este modelo en una especie de piloto de la reforma nacional a la salud, luego de aprobar en abril de 2024 el Acuerdo 003, que eliminó la intermediación y reorganizó la atención a través de una Red Nacional de Servicios de Salud dividida en 10 regiones del país.

Aunque el objetivo era mejorar el acceso y la coordinación de la atención, el informe advierte que los resultados todavía muestran importantes debilidades estructurales.

De acuerdo con los datos analizados por Así Vamos en Salud, el FOMAG mantiene desde 2021 una población superior a 800.000 afiliados entre cotizantes y beneficiarios.

Para diciembre de 2025, el sistema registraba 834.363 afiliados activos según las cifras del SISPRO. El 59 % corresponde a cotizantes y el 41 % a beneficiarios.

Ante ello, el informe detectó inconsistencias entre las cifras oficiales del SISPRO y las reportadas por el propio FOMAG. Mientras el sistema nacional registra más de 834.000 afiliados, el boletín epidemiológico del Fondo reporta apenas 340.686 afiliados activos, generando diferencias de más de 154.000 cotizantes.

Para el centro de pensamiento, esta situación evidencia problemas en los sistemas de información y limita la trazabilidad y transparencia de los datos oficiales.

El análisis también confirma profundas inequidades territoriales, pues Bogotá concentra el 13 % de los afiliados, seguida de Antioquia con 11 % y Valle del Cauca con 6 %. Y, departamentos apartados como Guainía, Vaupés, Amazonas, Vichada y San Andrés registran menos del 1 % de participación dentro del sistema, reflejando las dificultades históricas de acceso a servicios médicos en territorios rurales y dispersos.

Red médica se redujo hasta 90 % en sedes

Según el boletín, para abril de 2026 el FOMAG contaba con 393 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) distribuidas en 584 sedes, cifra que representa una reducción cercana al 84 % en el número de IPS y 90 % en sedes frente a las publicaciones de registros anteriores del Fondo.

Además, la cobertura nacional quedó concentrada en pocas entidades privadas, donde cerca del 20 % de la atención del país está en manos de apenas 10 IPS, entre ellas Jersalud, Proinsalud, Emcosalud y Sumimedical.

Así Vamos en Salud advierte que esta concentración limita la capacidad de respuesta del sistema, reduce la diversificación de la oferta y aumenta los riesgos de atención en regiones, como Amazonas, Guaviare y Vichada donde la infraestructura médica ya es insuficiente.

¿Cuáles fueron los riesgos para la salud?

El informe destaca que, dentro de la situación de salud de los docentes hay problemas de salud relacionados directamente con las condiciones laborales del sector educativo, como los trastornos de la voz, las enfermedades osteomusculares y los problemas de salud mental; sumado a enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y dislipidemia según el territorio.

En cuanto a mortalidad, los tumores, especialmente los del sistema digestivo, siguen siendo la principal causa de muerte entre los afiliados al magisterio, y las enfermedades cardiovasculares ocupan el segundo lugar, particularmente las patologías isquémicas y cerebrovasculares.

Para los investigadores, estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico temprano y promoción de hábitos saludables dentro del sistema.

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Según el documento, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) aumentaron desde 2017 y alcanzaron un pico histórico en mayo de 2024 con más de 6.700 reclamos en un solo mes, y aunque, durante 2025 se observó una leve disminución, se reportaron más 44.412 PQRS total en el año, con un promedio mensual cercano a 3.800 casos.

La mayoría de reclamos provienen de personas entre 18 y 62 años y adultos mayores de 63 años, grupos que concentran el 91 % de las quejas registradas.

El estudio también muestra que el magisterio pasó de ocupar el séptimo lugar al tercer puesto entre los regímenes con mayor tasa de reclamos por afiliado en Colombia, las ciudades de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda concentran cerca del 50 % de las PQRS.

Déficit financiero

El informe revela que en 2025 el FOMAG recaudó $3,66 billones para financiar el sistema de salud, pero ejecutó pagos por $4,11 billones. Esto significa que el Fondo desembolsó cerca de $449 mil millones más de lo que efectivamente ingresó durante el año.

Según el análisis, este comportamiento obliga el uso de reservas, recursos de vigencias anteriores o mecanismos adicionales de financiación para cubrir las obligaciones del sistema.

Además, aunque el presupuesto de salud alcanzó uno de los niveles más altos de los últimos años, con apropiaciones cercanas a $5,9 billones, el Fondo solo ejecutó el 69,5 % de esos recursos.

El documento destaca que desde 2024 se implementó una reexpresión contable, es decir, un proceso en el que se corrigieron errores financieros, los cuales fueron ordenados por la Contaduría General de la Nación.

A pesar de que el cambio permitió registrar directamente en ingresos y gastos los recursos del sistema de salud, algo que antes se manejaba en cuentas patrimoniales, el informe aclara que el proceso requiere análisis adicionales porque el modelo contable dificultaba interpretar con claridad el flujo real de recursos del sistema.