Néstor Lorenzo se sincera sobre el presente de James Rodríguez: ¿Preocupa su poco rodaje en 2026?. (Photo by Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire

La Selección Colombia adelante su concentración en Orlando, previo a los duelos amistosos de la Fecha FIFA. El cuadro nacional trabaja bajo la batuta del seleccionador Néstor Lorenzo y se espera que el día martes 24 de marzo ya esté el grupo completo.

La Tricolor enfrentará a Croacia el jueves 26 de marzo en Orlando (6:30 PM) y tres días después se medirá con Francia en Washington (3 PM). Ambos duelos los podrá seguir a través de Caracol Radio.

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Néstor Lorenzo se sincera sobre el presente de James Rodríguez

Néstor Lorenzo atendió a los medios de comunicación desde la sede de concentración y dio detalles sobre los retos que se avecinan contra selecciones de primer nivel europeo. En la charla, el argentino se refirió al caso James Rodríguez y advirtió que estos amistosos permitirán evaluar su nivel de competencia.

“James se siente bien físicamente, ha jugado poco, pero ha entrenado bastante. Así que vamos a verlo en estos días”, señaló el estratega, recordando que su capitán recién llegó al Minnesota United de los Estados Unidos y en lo corrido del año ha disputado solamente dos partidos.

Adicionalmente, el técnico explicó que estos amistosos “siempre” se toman como “pruebas”, teniendo en cuenta que se busca “obtener respuestas a distintas situaciones”.

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“Siempre se busca sumar, saber afrontar situaciones y así llegar de la mejor manera al Mudial. Se busca crecer y aprender. No tenemos algo pendiente, sino que debemos seguir sumando”, complementó Lorenzo.

Finalmente, se mostró emocionado por enfrentar a rivales “que han quedado entre los tres primeros puestos en los dos últimos mundiales”, algo que ve como una motivación. “La verdad que es un nivel altísimo. Lástima que jugaremos a los dos días, que desvirtúa el tema físico, porque toca proteger un poco a los muchachos”, concluyó.

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