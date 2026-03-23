Técnico de Vasco da Gama habló sobre la complicada situación de Marino Hinestroza en Brasil

Marino Hinestroza pasa por un momento complicado en Brasil. A pesar de haber abandonado el fútbol colombiano como una de las estrellas de la Liga y haber llegado a Vasco da Gama como gran figura, su rendimiento no ha sido el esperado.

Y es que ha disputado apenas 142 minutos de juego a lo largo de ocho encuentros, cuatro de ellos por el Campeonato Carioca y los cuatro restantes en el Brasileirao. A lo anterior se le suma que no ha sido titular en una sola ocasión y tampoco suma goles o asistencias. Balance sumamente negativo.

La buena noticia para Marino es que la dirección técnica del equipo cambió. Fernando Diniz, quien no le tenía la suficiente confianza, dejó el cargo en el pasado mes de febrero y recientmente asumió Renato Gaúcho, quien parece tener fe en el jugador caleño.

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Renato Gaúcho habló sobre la complicada situación de Marino en Brasil

En las últimas horas, el entrenador Renato Gaúcho dio detalles sobre la situación actual de Marino Hinestroza en Vasco da Gama. Para el estratega brasileño, el extremo colombiano no estaba en forma y por ello su flojo rendimiento; ahora bien, comentó que el caleño ha venido trabajando a la par de sus compañeros, porque desea meterse al equipo titular.

“Marino ha estado entrenando bien. Cuando llegué al Vasco, me dijeron que no estaba en su mejor forma física, que estaba intentando recuperar su nivel. Se recuperó”, sentenció inicialmente el entrenador.

Ahora bien, Renato reveló haber tenido una charla motivadora con el futbolista de 23 años y confesó que le seguirá dando oportunidades para encontrar su mejor versión, misma que lo hizo brillar con Atlético Nacional.

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“Bromeé con él durante la semana: «Cuando llegué, dijiste que no estabas bien. Ahora, del 1 al 10, ¿qué puntuación te das?». Me dijo que un 11. «Así que prepárate porque el domingo tendrás tu oportunidad». Entró con normalidad, todavía no está en plena forma, pero seguro que nos ayudará“, dijo.

Y complementó al respecto: “Le llegarán las oportunidades, como a cualquier otro jugador. Lo importante es que disfruten. Irán recuperando el ritmo a medida que se vayan adaptando a los partidos o al inicio de un encuentro. Eso nos ayudará mucho”.