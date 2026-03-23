Néstor Lorenzo sobre Sebastián Villa “Lo íbamos a convocar pero...”

La Selección Colombia se alista para afrontar su doble jornada de amistosos internacionales frente a Croacia y Francia, en medio de un nuevo ciclo de observación y evaluación por parte del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo.

En la antesala de estos compromisos, el entrenador argentino, en diálogo con RCN, se refirió a varios nombres que han generado debate en el entorno del combinado nacional.

Uno de los temas centrales fue la ausencia de Jhon Jáder Durán en la convocatoria. Lorenzo fue claro al explicar que el delantero sigue siendo tenido en cuenta, aunque su presente influye en las decisiones. “A Jhon Jáder lo vemos todos los partidos. Está jugando menos, cambió de club y le ha costado la adaptación. Lo estamos siguiendo de cerca”, aseguró.

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Además, desmintió cualquier tipo de conflicto personal: “Nunca tuvo un problema conmigo, eso que se dijo es mentira. Él siempre ha estado en el radar de la Selección”.

Sobre Sebastián Villa

Por otro lado, el técnico también habló sobre la situación de Sebastián Villa, un nombre que ha vuelto a aparecer en el panorama del combinado nacional. Lorenzo explicó el contexto de su inclusión en el llamado bloqueo de jugadores. “Villa estuvo bloqueado por primera vez en todo mi proceso. En esa lista hay más de 50 o 60 futbolistas, es un procedimiento para facilitar una eventual convocatoria”, señaló.

En ese sentido, aclaró que su ausencia en la lista final respondió a una decisión deportiva. “Se le tramitó la visa porque podía ser convocado, pero luego analizamos la competencia en su posición y decidimos no incluirlo. Es un jugador que volvió a estar en el espectro de la Selección”, afirmó. Asimismo, evitó profundizar en temas extradeportivos: “Entendemos que su situación legal está solucionada, pero no soy quien para juzgarlo”.

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Con estas declaraciones, Lorenzo deja claro que mantiene abierta la competencia dentro del grupo, priorizando el rendimiento y el presente de cada jugador de cara a los retos que se avecinan.