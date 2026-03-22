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22 mar 2026 Actualizado 18:52

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Fútbol

🔴 Minnesota United vs Seattle Sounders con James Rodríguez: siga acá el partido de la MLS

El volante colombiano afronta su segundo compromiso, previo a los amistosos con la Selección Colombia.

🔴 Minnesota United vs Seattle Sounders con James Rodríguez: siga acá el partido de la MLS. (Photo by David Berding/MLS via Getty Images) / David Berding

🔴 Minnesota United vs Seattle Sounders con James Rodríguez: siga acá el partido de la MLS. (Photo by David Berding/MLS via Getty Images)

En la continuidad de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS), el Minnesota United recibe en el Allianz Field al Seattle Sounders con James Rodríguez en el banco de suplentes.

Los dueños de casa llegan a este duelo urgidos de puntos, dado que se encuentran en la penúltima casilla de la conferencia con 4 puntos de 12 posibles. Balance pobrísimo, que preocupa de cara a una eventual clasificación a las finales del certamen norteamericano.

Entretanto, el Seattle se encuenta en zona de clasificación directa: es sexto con 9 unidades, producto de tres victorias y una sola caída.

Siga EN VIVO Minnesota United vs Seattle Sounders con James Rodríguez

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Primeros minutos de estudio entre ambos equipos

Duelo parejo en su comienzo. Seattle luce un poco mejor y mantiene la posesión del balón, pero no ha logrado traducir su superioridad en acciones claras de gol

¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!

Ya se juega el duelo entre Minnesota United y Seattle Sounders en la MLS

Once titular del Seattle

James Rodríguez suplente en Minnesota

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido Minnesota United vs Seattle Sounders por la Conferencia Oeste de la MLS!

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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