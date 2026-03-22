🔴 Minnesota United vs Seattle Sounders con James Rodríguez: siga acá el partido de la MLS. (Photo by David Berding/MLS via Getty Images) / David Berding

En la continuidad de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS), el Minnesota United recibe en el Allianz Field al Seattle Sounders con James Rodríguez en el banco de suplentes.

Los dueños de casa llegan a este duelo urgidos de puntos, dado que se encuentran en la penúltima casilla de la conferencia con 4 puntos de 12 posibles. Balance pobrísimo, que preocupa de cara a una eventual clasificación a las finales del certamen norteamericano.

Entretanto, el Seattle se encuenta en zona de clasificación directa: es sexto con 9 unidades, producto de tres victorias y una sola caída.

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