DT de Minnesota, satisfecho con el rendimiento de James: “Se notó su impacto cuando entró”

James Rodríguez durante su segundo juego con el Minnesota United, ante el Sattle Sounders. (Photo by David Berding/MLS via Getty Images) / David Berding

James Rodríguez disputó su segundo partido con el Minnesota United de la MLS. El volante colombiano fue nuevamente suplente y apenas ingresó al terreno de juego a los 78 minutos, en el partido donde su equipo empató 0-0 ante el Seattle Sounders.

A pesar de que para muchos su ingreso fue tardío y significó varias críticas para el neozelandés Cameron Knowles, entrenador del equipo, este dedicó grandes elogios al desempeño del colombiano durante este lapso en el terreno.

“Lo hablamos como cuerpo técnico, pensamos en cómo iba el partido y esa fue la decisión que tomamos. Sin duda, se notó su impacto cuando entró al partido. Creo que las ocasiones que creó son ocasiones que podemos aprovechar para marcar y ganar”, destacó Knowles sobre el capitán de la Selección Colombia.

Sobre la intervención de James en el encuentro, el entrenador añadió: “Fantástico. Es decir, uno espera que los jugadores que entran cambien el partido. Entraron y tuvieron momentos geniales. James entró y encontró a Anthony Markanich, estuvimos muy cerca de lograrlo”.

Al cabo de 5 fechas, Minnesota United figura en la casilla 12 de la Conferencia Oeste de la MLS con 5 puntos, a tres de la zona de Playoffs y a cuatro de los lugares de clasificación directa.

Una vez concluido el compromiso, James viajó a Orlando y se unió a la concentración de la Selección Colombia. Este jueves se estarán enfrentando a Croacia; mientras que el próximo domingo se medirán a Francia, este compromiso en Washington.