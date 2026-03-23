¿Kylian Mbappé podría perderse el partido amistoso Francia vs Colombia? Esto contó sobre su lesión

La Selección Colombia se alista para los duelos amistosos que afrontará esta semana en Estados Unidos y que son válidos por la Fecha FIFA del mes de marzo. El cuadro nacional se medirá con Croacia este jueves 26 de marzo en Orlando y tres días después se enfrentará con Francia en Washington.

REPASE ACÁ LA CONVOCATORIA DE COLOMBIA PARA LOS AMISTOSOS ANTE CROACIA Y FRANCIA

Los futbolistas convocados por Néstor Lorenzo poco a poco se van uniendo a la concentración del equipo en Orlando y se espera que el martes 24 de marzo ya se cuente con el grupo completo. El último en arribar a la Tricolor fue el capitán James Rodríguez.

¿Mbappé podría perderse el partido amistoso Francia vs Colombia?

Kylian Mbappé habló este lunes 23 de marzo respecto al esguince que sufrió en su rodilla izquierda y afirmó haber tenido “la suerte de encontrar el diagnóstico correcto”, cuando acudió a un especialista en París. Asimismo, reconoció que el tratamiento funcionó a la perfección y está listo para enfrentar a Brasil y Colombia en suelo estadounidense.

Mbappé hizo estas declaraciones durante un acto celebrado en la capital francesa por los 10 años de la aseguradora Alan, de la que el propio jugador se ha hecho accionista -sin divulgar en qué porcentaje-, en la que es una nueva incursión del delantero en el mundo de los negocios.

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“Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %, he tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París y, juntos, pudimos encontrar el mejor plan para volver a estar al mejor nivel a final de temporada con el Real Madrid y con la selección de Francia en el Mundial”, aseveró.

“Era algo que me molestaba (la rodilla izquierda) y quería saber lo que exactamente tenía, y es cierto que me hice muchos análisis, me encontré con personas competentes (...) No sabía por qué me dolía, por qué esos dolores y saberlo es una primera etapa para curarse”, agregó.

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El campeón del mundo de 2018 lamentó “las especulaciones, las cosas que se han dicho que no eran verdad”. “Pero así es la vida de un atleta de alto nivel y de una personalidad pública sobre la que está permitido decir cosas sin ni siquiera verificarlas”, agregó.

En este orden de ideas, Mbappé no tendrá problemas para enfrentar el jueves 26 de marzo a Brasil en Foxborough, Massachusetts, y el tres días después, el domingo 29, hacer lo propio ante Colombia en el Northwest Stadium.