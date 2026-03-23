“Es el peor accidente aéreo en la historia de las Fuerzas Militares” dice alcalde de Cali

Desde el Valle del Cauca tanto la gobernadora como el alcalde de Cali manifestaron su solidaridad tras el accidente aéreo ocurrido en Putumayo. Además, el alcalde de Cali aseguró que se trataría del peor accidente aéreo en la historia de las Fuerzas Militares, por lo que, según indicó, merece una revisión a profundidad.

Una de las primeras en brindar un mensaje hacia las víctimas y las familias fue la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien a través de sus redes sociales expresó:

“Hoy lamentamos profundamente el trágico accidente de un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaColocurrido mientras despegaba de Puerto Leguízamo, Putumayo, transportando tropas de nuestra Fuerza Pública. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas, a quienes acompañamos en este doloroso momento. A los heridos, les enviamos un mensaje de fortaleza y el deseo de una pronta recuperación; están en nuestras oraciones. Hoy el corazón del Valle y del país está con nuestros héroes. ¡Luto por quienes dieron dan su vida al servicio de Colombia!”

Entre tanto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, también envió un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas: “Esta es una noticia muy triste para nuestro país, para las familias de las víctimas. En ese sentido, primero que todo expresarle a las familias, a los allegados de las víctimas de este accidente, nuestro más sentido pésame desde la ciudad de Cali”.

El mandatario también lanzó una alerta frente a lo ocurrido, llamó la atención al afirmar que este es el accidente más grave en la historia de las Fuerzas Militares.

“También levantar esa alerta a que este es el peor accidente aéreo de este tipo en la historia las fuerzas militares de Colombia. Esto se suma a varios accidentes de helicóptero en los últimos 2 años y eso requiere de una revisión a profundidad porque ese tipo de accidentes no pueden ocurrir en una de las fuerzas militares más capaces de toda América Latina”, enfatizó el alcalde Alejandro Eder.

Finalmente se sumó a las oraciones por las víctimas y sus familias que atraviesan tan difícil momento ante una tragedia que enluta y le duele a todo el país.